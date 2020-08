"Mimo znacznego dobowego wzrostu zakażeń koronawirusem we Włoszech nie dojdzie do ponownego zamknięcia kraju i zamrożenia gospodarki" - zapewnił minister zdrowia Roberto Speranza. W sobotę zanotowano ponad tysiąc nowych zakażeń, najwięcej od maja.

W wypowiedziach opublikowanych w dziennikach "La Repubblica", "La Stampa", "Il Messaggero" i "Il Mattino" szef resortu zdrowia zaapelował do obywateli, aby unikali "przesadnych reakcji".

Speranza podkreślił, że nie traci optymizmu, choć jest nadal "czujny i ostrożny".



Nasz system ochrony zdrowia został bardzo wzmocniony. Sytuacja nie jest porównywalna z tą z lutego-marca, kiedy mieliśmy krzywą zakażeń wyrwaną spod kontroli i nie było mechanizmu poszukiwania i izolowania przypadków - stwierdził Speranza.



Zauważył, że zmienił się też średni wiek zakażonych; spadł do około 30-32 lat. To zaś oznacza, wyjaśnił, "mniejszą presję" na krajową służbę zdrowia, gdyż wiele osób przechodzi zakażenie bez objawów.



Jak zauważył minister, obecnie nie rozważa się możliwości ponownego tzw. lockdownu, czyli zamrożenia gospodarki i narzucenia mieszkańcom rygorystycznych ograniczeń. Decyzja taką została podjęto w marcu - wyjaśnił, ponieważ istniały obawy, że dojdzie do załamania systemu służby zdrowia.



Mieliśmy we Włoszech 5 tysięcy miejsc na intensywnej terapii, teraz jest ich dwa razy więcej. Według ocen moich i europejskich kolegów nie będziemy mieli takiego samego nawrotu, jeśli zdołamy uchronić osoby starsze i najsłabsze - dodał minister Speranza. Aby utworzyć zamkniętą czerwoną strefę, musiałoby dojść do eksplozji epidemii. Ja tego nie widzę. Widzę szerzenie się wirusa, a nie wybuch - oświadczył.



Zaapelował ponownie o większą czujność w indywidualnych zachowaniach oraz stosowanie reguł dystansu i noszenia maseczek.



Minister zdrowia wyraził przekonanie, że testem dla Włoch będzie otwarcie szkół 14 września, przy zachowaniu najwyższych środków bezpieczeństwa.