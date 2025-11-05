Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) poinformowała o rozpoczęciu gigantycznej akcji serwisowej przez koncern Toyota. Decyzja dotyczy aż 1 024 407 pojazdów sprzedanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Powodem jest poważna wada techniczna związana z systemem kamer cofania, która może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Salon Toyoty / Shutterstock

Jak informuje Reuters, wśród objętych akcją modeli znalazły się wybrane roczniki Toyoty i Lexusa z lat 2022-2026, a także Subaru Solterra wyposażone w system Panoramic View Monitor. Jak podaje NHTSA, problem dotyczy oprogramowania odpowiedzialnego za obsługę kamery cofania.

W wyniku błędu, obraz z kamery może się zamrozić lub całkowicie zniknąć podczas cofania, co znacząco ogranicza widoczność kierowcy i zwiększa ryzyko kolizji.

Według amerykańskich przepisów, wszystkie nowe samochody muszą być wyposażone w systemy zapewniające odpowiednią widoczność do tyłu podczas cofania. Usterka wykryta w pojazdach Toyoty sprawia, że auta te nie spełniają federalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. NHTSA podkreśla, że nawet chwilowa utrata obrazu z kamery cofania może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, zwłaszcza na zatłoczonych parkingach czy w ruchliwych miejscach publicznych.

Koncern Toyota zapewnia, że wszyscy właściciele objętych akcją pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności wizyty w autoryzowanym serwisie. Naprawa polega na bezpłatnej aktualizacji oprogramowania systemu wspomagania parkowania. Producent apeluje, by nie lekceważyć wezwania i jak najszybciej zgłosić się do serwisu, nawet jeśli dotychczas kamera działała prawidłowo.

To już kolejna w ostatnim czasie akcja serwisowa japońskiego giganta motoryzacyjnego. Zaledwie miesiąc temu Toyota ogłosiła konieczność naprawy niemal 394 tysięcy pojazdów w USA z powodu innego problemu z kamerą cofania, który również mógł ograniczać widoczność kierowcy. Wówczas akcja dotyczyła takich modeli jak Toyota Tundra, Tundra Hybrid oraz Sequoia Hybrid z roczników 2022-2025.