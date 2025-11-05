Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwojgu obywatelom Rumunii. Para miała trudnić się handlem ludźmi oraz brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak ustalili śledczy, proceder obejmował nie tylko województwo śląskie, ale także inne miejscowości w Polsce oraz teren Niemiec.

Dwoje obywateli Rumunii oskarżonych o handel ludźmi/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według ustaleń śledztwa, członkowie grupy wyszukiwali osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Najczęściej ofiarami byli bezrobotni i bezdomni.

"Obiecywano im łatwy i szybki zarobek" - informują śledczy. Po zwerbowaniu osoby te były wywożone do Niemiec, gdzie zmuszano je do pracy, żebractwa, a także zaciągania pożyczek i kredytów w niemieckich bankach.

Wszystko, co udało się zdobyć ofiarom, trafiało do sprawców.

Do tej pory ustalono 20 pokrzywdzonych - wszyscy to obywatele Polski. Prokuratura zaznacza jednak, że śledztwo nadal jest w toku i liczba ofiar może wzrosnąć.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.