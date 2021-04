Biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles ujawniło nowe informacje ws. poważnego wypadku światowej sławy golfisty Tigera Woodsa, do którego doszło 23 lutego. Jak ustalono, sportowiec uderzył autem w drzewo z prędkością 120 km na godzinę. Komputer pokładowy samochodu nie odnotował śladów hamowania, ale bardzo duży nacisk na pedał gazu. To dało śledczym podstawy do twierdzenia, że sportowiec mógł w panice pomylić pedały.

