W najnowszym zestawieniu prestiżowego rankingu Times Higher Education World University Rankings 2026 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uplasowały się ex aequo w przedziale miejsc 501–600. To najwyższe pozycje spośród wszystkich polskich uczelni uwzględnionych w tegorocznym rankingu. Na światowym podium niezmiennie królują uczelnie anglosaskie – pierwsze miejsce zajął University of Oxford, a tuż za nim uplasowały się Massachusetts Institute of Technology oraz Harvard University.

Uniwersytet Jagielloński / Shutterstock

Times Higher Education World University Rankings 2026 objął swoim zasięgiem aż 2191 uczelni z ponad 100 krajów świata. Wśród nich znalazły się 42 polskie szkoły wyższe, które oceniano w pięciu kluczowych kategoriach: nauczanie, środowisko badawcze, jakość badań, umiędzynarodowienie oraz współpraca z przemysłem.

Polskie uczelnie w światowej stawce

Najwyżej sklasyfikowanymi polskimi uczelniami okazały się Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Jagielloński, które znalazły się w przedziale miejsc 501-600. To ogromny sukces, zwłaszcza dla wrocławskiej uczelni medycznej, która już drugi rok z rzędu utrzymuje się w tej prestiżowej grupie. W poprzedniej edycji rankingu była jedyną polską uczelnią w tym przedziale, co potwierdza jej stabilną pozycję na arenie międzynarodowej.

W czołówce polskich uczelni znalazły się także Uniwersytet Warszawski (miejsce 601-800) oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi (801-1000).

W przedziale 1001-1200 sklasyfikowano Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Gdańską, Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Politechnikę Śląską.

Jakość badań kluczem do sukcesu

W tegorocznej edycji rankingu szczególną uwagę zwrócono na jakość badań prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Uczelnia znalazła się w pierwszej pięćsetce światowych uniwersytetów właśnie w tej kategorii. Wskaźnik Research Quality obejmuje m.in. wpływ cytowań, siłę i doskonałość badań oraz ich znaczenie dla międzynarodowego środowiska naukowego.

To obiektywne potwierdzenie, że konsekwentne budowanie jakości w nauce przynosi wymierne rezultaty. Nie liczba publikacji, ale ich jakość ma kluczowe znaczenie. Od kilku lat systematycznie budujemy system, który premiuje dobre badania, dzięki temu rośnie nasza widoczność oraz wzmacnia się pozycja w światowej nauce - zaznaczył rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prof. Piotr Ponikowski.

Jak powstaje ranking?

Ranking Times Higher Education World University Rankings publikowany jest przez firmę THE World Universities Insights, specjalizującą się w usługach marketingowych dla instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie. Dane do zestawienia gromadzone są na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród naukowców oraz informacji dostarczanych przez same uczelnie za pośrednictwem dedykowanego portalu. W zakresie wskaźników bibliometrycznych wykorzystywane są dane z renomowanej bazy Scopus, co gwarantuje wiarygodność i obiektywność oceny.