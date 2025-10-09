Hiszpańskie władze podjęły zdecydowane działania wobec rosyjskiego oligarchy Nikolaja Kolesowa, dyrektora generalnego spółki Wiertoloty Rossii. W wyniku szeroko zakrojonego śledztwa zabezpieczono pięć luksusowych willi na terenie Hiszpanii, które były zarejestrowane na podstawione osoby. Kolesow jest podejrzewany o udział w procederze prania pieniędzy na dużą skalę. O sprawie pisze portal The Insider.

Pięć luksusowych willi w Hiszpanii

W toku śledztwa udało się zlokalizować i zabezpieczyć pięć luksusowych willi, które - jak ustalili śledczy - były formalnie zarejestrowane na osoby trzecie, tzw. słupy. Śledczy ustalili, że jedna z tym nieruchomości zarejestrowana była na córkę oligarchy, Nicole Kolesovą. W momencie transakcji miała ona cztery lata. Nieruchomości te położone są w prestiżowych lokalizacjach na terenie Hiszpanii, a ich łączna wartość szacowana jest na wiele milionów euro. Według śledczych wille te były wykorzystywane nie tylko jako rezydencje wypoczynkowe, ale również jako elementy skomplikowanej siatki służącej do ukrywania nielegalnie pozyskanych środków finansowych.

Podejrzenia o pranie pieniędzy

Zgromadzone przez hiszpańskie służby dowody wskazują, że Nikolaj Kolesow mógł wykorzystywać skomplikowane mechanizmy finansowe do prania pieniędzy. Przepływy finansowe związane z zakupem nieruchomości były prowadzone przez szereg spółek zarejestrowanych w różnych krajach, co miało utrudnić identyfikację prawdziwego właściciela majątku. Śledczy podejrzewają, że środki wykorzystywane do zakupu luksusowych willi pochodziły z nielegalnych źródeł, w tym z działalności związanej z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym.

Międzynarodowa współpraca służb

Sprawa Nikolaja Kolesowa jest jednym z przykładów coraz ściślejszej współpracy międzynarodowej w walce z przestępczością finansową. Hiszpańskie służby prowadzą śledztwo we współpracy z partnerami z innych krajów Unii Europejskiej, a także z organizacjami zajmującymi się zwalczaniem prania pieniędzy na szczeblu międzynarodowym. Zabezpieczenie majątku Kolesowa to kolejny krok w kierunku ograniczenia możliwości ukrywania nielegalnych środków przez osoby powiązane z rosyjskim reżimem.

Obecnie śledczy analizują zgromadzone dokumenty i przepływy finansowe, aby ustalić pełną skalę procederu oraz ewentualnych wspólników Kolesowa. W najbliższych tygodniach można spodziewać się kolejnych działań, zarówno w Hiszpanii, jak i w innych krajach, gdzie oligarcha mógł lokować swój majątek. Sprawa ta pokazuje, że europejskie służby coraz skuteczniej ścigają osoby podejrzewane o pranie pieniędzy i ukrywanie nielegalnych dochodów.