Polskie satelity są już w drodze na orbitę. Z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii o godz. 10:44 czasu lokalnego (19:44 w Polsce) wystartowała w misję transportową rakieta Falcon 9, która ma na pokładzie polski sprzęt.

Zobacz również:

Jak podała firma SpaceX, na pokładzie misji Transporter-15 znajduje się 140 ładunków. Wśród nich są również polskie satelity podwójnego zastosowania.

To między innymi satelita obserwacyjny MikroSAR, wyprodukowany przez polsko-fińską firmę ICEYE. Może on służyć także do celów wojskowych. Na pokładzie jest także konstelacja trzech satelitów PIAST. W Kosmos leci też nanosatelita wrocławskiej firmy SatRev do pozyskiwania danych.

Pierwotnie start misji Transporter-15 był zaplanowany na 11 listopada, później podana została data 22 listopada, a następnie 19, 20 i 26 listopada.

MikroSAR

Satelita MikroSAR firmy ICEYE wykorzystuje technologię tzw. syntetycznej apertury, pozwalającą na monitorowanie powierzchni Ziemi za pomocą radarów.

System pozwoli na ciągłą obserwację interesujących obszarów, na przykład infrastruktury wojskowej, transportowej czy energetycznej, Morza Bałtyckiego i granic państwa, a w wypadku wojny - na rozpoznawanie i śledzenie ruchów wojsk przeciwnika, wykrywanie ukrytego sprzętu czy ocenę zniszczeń.

Satelita jest wynikiem podpisanej w maju br. umowy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a konsorcjum ICEYE i Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1.

PIAST (Polish ImAging SaTellites)

Na pokładzie znajduje się polska konstelacja trzech małych satelitów - PIAST-S1, PIAST-S2, PIAST-M, przygotowanych m.in. przez inżynierów z Wojskowej Akademii Technicznej.

Założeniem projektu PIAST (Polish ImAging SaTellites) jest budowa konstelacji trzech nanosatelitów optoelektronicznego rozpoznania obrazowego na bazie autorskiej platformy HyperSat firmy Creotech Instruments.

Ma on zagwarantować pierwsze, stworzone w Polsce instrumenty narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu SZAFIR zainicjowanego przez MON.

SatRev

Trzeci polski akcent to nanosatelita firmy SatRev - PW6U - do pozyskiwania danych, które mogą być szeroko wykorzystywane - od rolnictwa i leśnictwa po energetykę i infrastrukturę.

Firma SatRev od 2016 r. rozwija technologie umożliwiające szybkie pozyskiwanie i analizę danych satelitarnych m.in. budując własne centrum kontroli misji we Wrocławiu, podsystemy satelitarne oraz stacje odbiorcze w Polsce i Omanie.

W sumie firma umieściła dotąd na orbicie kilkanaście satelitów własnych i partnerskich.