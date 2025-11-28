Polskie satelity są już w drodze na orbitę. Z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii o godz. 10:44 czasu lokalnego (19:44 w Polsce) wystartowała w misję transportową rakieta Falcon 9, która ma na pokładzie polski sprzęt.

Satelity MikroSAR / Paweł Supernak / PAP

Jak podała firma SpaceX, na pokładzie misji Transporter-15 znajduje się 140 ładunków. Wśród nich są również polskie satelity podwójnego zastosowania.

To między innymi satelita obserwacyjny MikroSAR, wyprodukowany przez polsko-fińską firmę ICEYE. Może on służyć także do celów wojskowych. Na pokładzie jest także konstelacja trzech satelitów PIAST. W Kosmos leci też nanosatelita wrocławskiej firmy SatRev do pozyskiwania danych.

Pierwotnie start misji Transporter-15 był zaplanowany na 11 listopada, później podana została data 22 listopada, a następnie 19, 20 i 26 listopada.