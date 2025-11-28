W indyjskim stanie Gudźarat doszło do tragicznego incydentu - lampart zaatakował i zabił roczną dziewczynkę. Lokalne władze podjęły natychmiastowe działania, rozstawiając siedem klatek w celu schwytania niebezpiecznego zwierzęcia.

Roczna dziewczynka zabita przez lamparta w Indiach (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do tragedii doszło w czwartek po południu czasu lokalnego w dystrykcie Amreli w stanie Gudźarat na północnym-zachodzie Indii.

Według informacji przekazanych przez serwis NDTV lampart zaatakował małą dziewczynkę, która zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Po zdarzeniu władze leśne i służby ochrony przyrody natychmiast rozpoczęły działania mające na celu schwytanie lamparta. W okolicy ustawiono siedem specjalnych klatek-pułapek, które mają pomóc w bezpiecznym odłowieniu zwierzęcia i zapobiec kolejnym atakom.

Rosnący problem konfliktów z dzikimi zwierzętami

W ostatnich latach w Indiach coraz częściej dochodzi do podobnych incydentów. Rozrastające się osiedla ludzkie oraz kurczące się naturalne siedliska dzikich zwierząt prowadzą do wzrostu liczby spotkań z drapieżnikami, takimi jak lamparty czy tygrysy.

Lokalne władze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i zgłaszanie wszelkich przypadków pojawienia się dzikich zwierząt w pobliżu ludzkich siedzib.