​"Polski Spiderman" Marcin Banot wspiął się w piątek na paryski wieżowiec. Na szczycie czekała na niego policja, która go zatrzymała.

Zdj. ilustracyjne / Plessis Thierry / PAP/EPA

Jak informuje "Le Parisien", Marcin Banot w piątek wieczorem bez zabezpieczenia wspinał się na liczący 37 pięter wieżowiec Engie w biznesowej dzielnicy La Defense. Po godz. 21 zauważyli go ochroniarze budynku i wezwali policję.

Funkcjonariusze czekali na "polskiego Spidermana" na szczycie budynku. Tam zatrzymali Banota.

Policjanci w rozmowie z mediami tłumaczą, że Banot został zatrzymany za narażenie życia innych. Elewacja, na którą się wspinał, znajdowała się bezpośrednio nad chodnikiem, po którym chodzili przechodnie - mówi źródło "Le Parisien".

Funkcjonariusze zatrzymali także dwie inne osoby, które filmowały wspinaczkę Banota. Wszyscy trafili do aresztu na kilka godzin, a potem zostali zwolnieni.

To nie pierwszy raz, gdy Banot wpada w ręce policji za wspinanie się po wieżowcach. Francuzi zatrzymali go także we wrześniu 2020 roku, gdy wspinał się na Wieżę Montparnasse.