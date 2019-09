Polska będzie miała "wojska obrony cyberprzestrzeni". Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał decyzję zatwierdzającą tę koncepcję. Wojska mają zostać uformowane do 2024 roku.

Wirus WannaCry, który w 2017 roku zaatakował kilkaset tysięcy urządzeń na całym świecie. / RITCHIE B. TONGO / PAP/EPA

Dowództwo wojsk obrony cyberprzestrzeń powstanie do roku 2022, a skończymy formowanie tych wojsk w roku 2024. Do tego czasu zakładamy, że będziemy dysponowali przeszło 2000 absolwentów kierunków związanych z cyberbezpieczeństwem, będziemy mieć kadry do tego, żeby żołnierze służyli właśnie w ten sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - powiedział szef MON w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

W Zegrzu i Toruniu mają od 1 października funkcjonować szkoły podoficerskie SONDA, kształcące kandydatów na podoficerów w specjalnościach łączność i informatyka, a także podoficerów WOT.

Błaszczak przypomniał decyzje o konsolidacji instytucji zajmujących się w wojsku cyberbezpieczeństwem, o powołaniu pełnomocnika ds. tworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni, zwiększeniu limitów naborów na studia związane z cyberbezpieczeństwem, a także o powołaniu liceum informatycznego przy WAT.

Okrzepło Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, to instytucja, która stanowi trzon wojsk obrony cyberprzestrzeni - powiedział. "Dbamy o to, żeby młodzi ludzie, którzy wiążą swoją przyszłość z Wojskiem Polskim, mieli szanse, żeby służyć w wojskach obrony cyberprzestrzeni" - zapewnił.