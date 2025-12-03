Akcja ratunkowa w ekstremalnych warunkach

Poszukiwania prowadzone są w niezwykle trudnych warunkach pogodowych. W rejonie Gran Sasso leży już gruba warstwa śniegu, a pogoda zmienia się gwałtownie, co dodatkowo utrudnia działania ratowników. Wysokie ryzyko lawin, gęsta mgła, silny wiatr oraz ograniczona widoczność sprawiają, że każda godzina akcji to walka z czasem i żywiołem.

W środę, 3 grudnia, ratownicy kontynuowali przeszukiwanie trudno dostępnych terenów, wykorzystując śmigłowiec. Niestety, loty były wielokrotnie przerywane przez niekorzystne warunki atmosferyczne. Mimo to służby zapewniają, że nie ustają w wysiłkach i będą prowadzić akcję tak długo, jak będzie to konieczne.

W sprawę zaangażowane są zarówno włoskie, jak i polskie służby. Prefektura w mieście L’Aquila koordynuje działania ratunkowe, w których uczestniczy kilka lokalnych formacji - od ratowników górskich, przez straż pożarną, po policję. Polskie służby konsularne pozostają w stałym kontakcie z włoskimi władzami, monitorując sytuację i wspierając działania na miejscu. Do poszukiwań dołączyła także polska policja, która współpracuje z włoskimi funkcjonariuszami.