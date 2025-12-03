Jest pierwszy mandat w Strefie Czystego Transportu w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk strażnicy miejscy ukarali kierowcę, który w tym roku wjechał w obszar z ograniczonym ruchem ponad cztery razy.

/ Shutterstock

Od 1 lipca 2024 roku w Warszawie obowiązuje Strefa Czystego Transportu.

Jak dowiedział się reporter RMF MAXX strażnicy miejscy wystawili pierwszy mandat za złamanie nowych przepisów.

Ukarali kierowcę, który w tym roku wjechał w obszar z ograniczonym ruchem ponad cztery razy.

Część osób robi to świadomie, bo musi, część osób twierdzi, że nie słyszała, nie wiedziała pomimo oznakowań, które są dość czytelne a przepisy są dość jasne - mówi komendant warszawskiej straży miejskiej Zbigniew Włodarczyk.

Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości przewidzianej prawem, chodzi o art. 96c Kodeksu wykroczeń, czyli naruszenie zakazu wjazdu do strefy czystego transportu.