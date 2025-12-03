Jest pierwszy mandat w Strefie Czystego Transportu w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk strażnicy miejscy ukarali kierowcę, który w tym roku wjechał w obszar z ograniczonym ruchem ponad cztery razy.

Od 1 lipca 2024 roku w Warszawie obowiązuje Strefa Czystego Transportu. 

Jak dowiedział się reporter RMF MAXX strażnicy miejscy wystawili pierwszy mandat za złamanie nowych przepisów. 

Ukarali kierowcę, który w tym roku wjechał w obszar z ograniczonym ruchem ponad cztery razy. 

Część osób robi to świadomie, bo musi, część osób twierdzi, że nie słyszała, nie wiedziała pomimo oznakowań, które są dość czytelne a przepisy są dość jasne - mówi komendant warszawskiej straży miejskiej Zbigniew Włodarczyk. 

Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości przewidzianej prawem, chodzi o art. 96c Kodeksu wykroczeń, czyli naruszenie zakazu wjazdu do strefy czystego transportu.


Gdzie obowiązuje Strefa Czystego Transportu?

Strefa Czystego Transportu obejmuje większość Śródmieścia oraz fragmenty sąsiadujących dzielnic: Wolę, Żoliborz, Mokotów, a także prawobrzeżne rejony Pragi-Północ i Pragi-Południe. 

Wjazd do SCT jest oznaczony specjalnymi znakami. Nie ma jednak szlabanów ani kontroli drogowej, dlatego kierowcy muszą sami pamiętać o nowych przepisach.

Do strefy mogą wjeżdżać wszystkie pojazdy, niezależnie od rodzaju napędu – benzynowe, diesle, hybrydy czy z instalacjami LPG – pod warunkiem spełniania odpowiednich norm emisji spalin. Kluczowe są tzw. normy Euro, które są powiązane z datą produkcji pojazdu.

Zakaz wjazdu dotyczy aut benzynowych starszych niż 1997 rok oraz z silnikiem Diesla starszych niż 2005 rok.

Od wymogów przewidziane są wyjątki, a motocykle, skutery i quady mogą swobodnie wjeżdżać do strefy. 

Strażnicy miejscy przypominają, że zignorowanie zakazu wjazdu do ekostrefy może zakończyć się mandatem w wysokości do 500 złotych.

Strefa Czystego Transportu to rozwiązanie, które ma poprawić jakość powietrza w centrum Warszawy. 