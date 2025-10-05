Konsul RP widział się w niedzielę z zatrzymanymi przez Izrael polskimi obywatelami - poinformował Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych dodał, że Polacy powinni w najbliższych dniach wrócić do kraju, mimo odmowy dobrowolnego wyjazdu.
"Konsul RP właśnie zakończył widzenie z naszymi obywatelami zatrzymanymi w Izraelu" - poinformował Radosław Sikorski w niedzielnym wpisie na platformie X.
Minister spraw zagranicznych dodał, że choć Polacy odmówili dobrowolnego wyjazdu, to w najbliższych dniach powinni "wrócić na łono ojczyzny".
Szef polskiej dyplomacji przy okazji zaapelował o przestrzeganie komunikatów MSZ odradzających podróżowanie w niebezpieczne rejony.