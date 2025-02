Korea Północna prowokowała przed zaprzysiężeniem Trumpa

14 stycznia - kilka dni przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa - północnokoreańska armia wystrzeliła "kilka" pocisków balistycznych w kierunku Morza Japońskiego .

Dzień później przeprowadziła z kolei ćwiczenia, do których dołączyły także siły powietrzne Japonii. Pjongjang ostrzegł, że może podjąć "bardziej intensywne" działania zmierzające do "egzekwowania (swojego) prawa do samoobrony".

Amerykańskie Dowództwo Indo-Pacyfiku również potępiło test rakietowy, apelując wtedy do Pjongjangu o zaniechanie kolejnych podobnych prób.