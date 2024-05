Kiedy się nad tym zastanowić, to rzeczywiście brzmi jak horror, ale to część naszego życia, część tkaniny naszego życia. Jesteśmy dziś znacznie bliżej siebie, dzięki temu co się wydarzyło - mówi Georgia cytowana przez BBC.

Dziś jednak odważna bliźniaczka ma swój wielki moment. Georgia przyznaje, że poczuła się zaszczycona, gdy dowiedziała się o tym, że jej imię wpisano na listę odznaczeń do Królewskiego Medalu Odwagi.

To trzecie w hierarchii odznaczenie cywilne za odwagę, po Krzyżu Jerzego i Medalu Jerzego. Przyznaje się go za czyn dzielności.