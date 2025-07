W świecie gamingu tempo jest kluczowe, a opóźnienia mogą zaważyć na wyniku. Wybraliśmy TOP5 laptopów dostępnych w Media Expert, które oferują doskonały stosunek wydajności do ceny – z myślą o graczach szukających płynności, jakości i niezawodności. Sprawdź!

Laptop Acer Nitro V 16 ANV16‑41

Acer Nitro V 16 ANV16‑41 wyposażony jest w procesor AMD Ryzen 5 8645HS, wspierany przez grafikę NVIDIA GeForce RTX 4050, pamięć 16 GB DDR5 (z możliwością rozbudowy) oraz szybki dysk SSD. Matryca IPS o rozdzielczości 192 x 1 200 pikseli i odświeżaniu 165 herców odpowiada za płynny obraz, co przekłada się na stabilne klatki w wysokiej jakości, zarówno w rozgrywkach online, jak i produkcjach AAA. Laptop wyposażono w system chłodzenia stworzony z myślą o gamingowej intensywności. Estetyczna, czarna obudowa kryje port USB typu C, HDMI 2.1 i moduł Wi‑Fi 6E. Żaden gracz nie poczuje się ograniczony. Świetny zarówno do dynamicznego gamingu, jak i do tworzenia treści czy pracy z wieloma aplikacjami.

Laptop Asus TUF Gaming A15 FA506NC

Laptop Asus TUF Gaming A15 FA506NC jest wręcz stworzony dla osób, które potrzebują stabilnej wydajności w rozsądnej cenie. Notebook jest napędzany przez AMD Ryzen 5 7535HS i kartę RTX 3050. Komputer ponadto jest wspierany przez 16 GB pamięci DDR5 i 512 GB SSD. Oferuje bezproblemowe działanie gier e‑sportowych oraz lekkich produkcji AAA przy średnich i wysokich ustawieniach. Matryca Full HD gwarantuje płynność, a solidna konstrukcja i wzmocnione zawiasy spełniają standardy militarne, co doceniają użytkownicy wybierający sprzęt do użytku w różnych lokalizacjach.

Laptop HP Victus 15-FA0999NW

Laptop HP Victus 15-FA0999NW to idealny wybór dla graczy. Ośmiordzeniowy procesor Intel Core i5-12450H, karta graficzna RTX 3050, 16 GB RAM oraz szybki dysk SSD 512 GB zapewniają płynną rozgrywkę online. Ekran IPS z odświeżaniem 144 Hz gwarantuje doskonałą jakość obrazu i płynność nawet w dynamicznych momentach. Dodatkowo, pojemna bateria pozwala na dłuższą pracę bez konieczności ładowania. Solidna konstrukcja i nowoczesny design sprawiają, że laptop świetnie sprawdzi się zarówno podczas grania, jak i codziennej pracy. Dzięki zaawansowanemu systemowi chłodzenia urządzenie utrzymuje optymalną temperaturę nawet podczas intensywnych sesji gamingowych.

Laptop Asus TUF Gaming A15 FA507NVR-R7161W

Laptop Asus TUF Gaming A15 FA507NVR-R7161W to prawdziwy mocarz wśród gamingowych urządzeń. Napędzany ośmiordzeniowym procesorem Ryzen 7 7435HS oraz kartą graficzną GeForce RTX 4060 z 8 GB VRAM, zapewnia znakomitą wydajność i płynność w grach na poziomie 1080p. Ekran spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających graczy, oferując wysoką szczegółowość obrazu. 16 GB pamięci DDR5 oraz szybki dysk SSD o pojemności 1 TB gwarantują płynną pracę i dużą przestrzeń na gry oraz pliki. Laptop działa na systemie Windows 11 Home, który oferuje wszystkie niezbędne funkcje do rozrywki, pracy i komunikacji. Solidna konstrukcja i nowoczesne podzespoły czynią go świetnym wyborem zarówno do grania, jak i codziennego użytkowania.

Laptop Dell G15 5530-8522

Laptop Dell G15 5530-8522 od lat cieszy się reputacją solidnego i niezawodnego sprzętu. Wyposażony w procesor Intel Core i5-13450HX oraz kartę graficzną RTX 3050, stanowi świetny wybór dla miłośników gier, ale równie dobrze sprawdzi się w pracy z aplikacjami graficznymi i biznesowymi zadaniami. Matowy ekran Full HD z wysoką częstotliwością odświeżania gwarantuje komfort użytkowania i płynność obrazu. Recenzenci podkreślają efektywne chłodzenie, bogaty zestaw złączy oraz dobrą kontrolę nad układem graficznym. Użytkownicy chwalą model za niezawodność i wydajność, a solidna konstrukcja skutecznie chroni wnętrze laptopa. Długi czas pracy na baterii pozwala cieszyć się rozgrywką również poza domem czy biurem.

