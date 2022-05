Do 18 listopada powstanie pierwszy raport o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich w Kościele we Włoszech - zapowiedział nowy przewodniczący włoskiego episkopatu (CEI) kard. Matteo Zuppi. ”Kościół zawsze stoi po stronie ofiar” – zapewnił.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kardynał Zuppi wyjaśnił, że raport o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich we włoskim Kościele będzie obejmował lata 2000-2021. Będzie to nas bardziej bolało, bo skupienie się na tym okresie bezpośrednio nas dotyczy - cytuje kardynała Katolicka Agencja Informacyjna.

Jak mówił hierarcha, żaden z biskupów się nie przeciwstawiał powstawaniu tego raportu. Kościół zawsze stoi po stronie ofiar - zapewnił i jak dodał, "kto dopuszcza się wykorzystywania, hańbi Kościół".

Sprawa pedofilii we włoskim Kościele

Przed rozpoczęciem obrad plenarnych włoskiego episkopatu ukazała się książka "Agnus Dei. Gli abusi sessuali del clero in Italia" ("Baranek Boży. Wykorzystywanie seksualne przez duchownych we Włoszech").

Książka opisuje historie około 320 księży oskarżanych o pedofilię - 159 zostało prawomocnie skazanych.



Autorki Lucetta Scaraffia, Anna Foa i Franca Giansoldati piszą także o tym, jak biskupi diecezjalni kupowali milczenie ofiar w zamian za odszkodowanie w wysokości 15-25 tys. euro.

Kard. Zuppi nowym przewodniczącym włoskiego episkopatu

Kard. Matteo Zuppi, metropolita Bolonii, został przez papieża Franciszka niedawno wybrany na nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch.

Po wyborze, zwracając się do biskupów, zapowiedział, że chce, by Kościół we Włoszech szedł drogą synodalną, która nie skończy się wraz z trwającym dziś na całym świecie procesem synodalnym. Droga synodalna, która jest kontynuowana poprzez słuchanie. Ta postawa jest bardzo ważna. Kościół, który słucha. Słuchanie rani. Kiedy ktoś kogoś słucha, to pozwala, by drugi go zranił tym, czym żyje, utożsamia się z jego cierpieniem - mówił kardynał.