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Dostawa około 60 pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot dla Ukrainy została zatwierdzona. Mimo to szef Pentagonu Pete Hegseth ją wstrzymuje - przekazał we wtorek „Financial Times”, powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą.

Pociski te zostały wyprodukowane w USA i opłacone przez zachodnich sojuszników Kijowa - przekazały brytyjskiemu dziennikowi trzy osoby, w tym dwaj przedstawiciele władz Ukrainy.

Zełenski: Nasi partnerzy już zapłacili

To bardzo ważne, aby USA zatwierdziły przekazanie pocisków, za które nasi partnerzy już zapłacili – podkreślił w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Dzień później prezydent ostrzegł, że według ukraińskiego wywiadu Rosja przygotowuje kolejne ataki na jego kraj. Ważne jest, aby USA i inne państwa, od których zależą dostawy pocisków przechwytujących niezbędnych do ochrony naszych miast i infrastruktury, również zwróciły uwagę na te ostrzeżenia – powiedział.

Co oznacza brak pocisków do Patriotów?

Brak pocisków do systemów Patriot oznacza, że niemal każdy pocisk balistyczny wystrzelony przez Rosję trafia w swój cel na terytorium Ukrainy - podkreślił „FT”.

Oczekująca na zgodę Pentagonu dostawa pocisków PAC-3 – najskuteczniejszych w zwalczaniu rosyjskich rakiet balistycznych – obejmuje osiem sztuk, których przekazanie pierwotnie zaplanowano na wrzesień, po 10 sztuk, które miały dotrzeć do Ukrainy w październiku i listopadzie, oraz 12 sztuk, które mają zostać dostarczone w grudniu.

Zapytany o sprawę rzecznik Pentagonu oświadczył jedynie, że „w polityce resortu dotyczącej wsparcia Ukrainy nie zaszły żadne zmiany”.

Duma rosyjskiej floty na dnie - wystarczyło siedem dronów. Zobacz ukraińską akcję u wybrzeży Libii Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oficjalnie przyznał, że to ukraińskie siły zbrojne zniszczyły dronami morskimi rosyjską korwetę rakietową Merkury. Doszło do tego u wybrzeży Libii. Po ataku jednostka zatonęła – powiadomił w serwisach…

Zełenski kontra Trump

Opóźnienia w dostawach przypada na okres wyraźnego pogorszenia relacji między Zełenskim a prezydentem USA Donaldem Trumpem, który w ostatnim czasie ponownie oskarżył swego ukraińskiego odpowiednika o brak woli zakończenia wojny i sugerował, że w Kijowie potrzebny jest „nowy prezydent”. Skrytykował też Zełenskiego za ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej, które - jak twierdził - przyczyniły się do wzrostu światowych cen tego surowca. Przywódcę Rosji Władimira Putina Trump określił mianem „mojego przyjaciela”.

Zaledwie kilka godzin po tej wypowiedzi Trumpa rosyjskie rakiety balistyczne uderzyły w centrum Krzywego Rogu, rodzinnego miasta Zełenskiego. W ataku zginął siedmioletni chłopiec oraz pracownik służby medycznej, a blisko 60 osób zostało rannych.

Niezwykłe nagranie z akcji ratunkowej: 7-letni chłopiec wydobyty żywy spod gruzów 7-letni Dawid został odnaleziony żywy pod gruzami pięciopiętrowego budynku mieszkalnego w ukraińskim Dymerze. Chłopiec spędził pod zawaloną konstrukcją 14 godzin po nocnym rosyjskim ataku. Gdy ratownicy do niego dotarli, zaczął z nimi spokojnie…

Zełenski informował, że w bieżącym roku Ukraina otrzymywała z USA średnio 12 pocisków do systemów Patriot miesięcznie, podczas gdy Rosja wystrzeliwuje w tym samym czasie około 150 rakiet balistycznych.

Ukraińscy urzędnicy interpretują te działania – podobnie jak niedawne ograniczenia prędkości nałożone na Starshield, wojskową wersję systemu łączności satelitarnej Starlink – jako element skoordynowanej strategii USA - napisał „FT”. Ma ona na celu osłabienie pozycji Ukrainy i wystawienie jej na rosyjskie ataki, aby skłonić Kijów do ustępstw, m.in. terytorialnych, na rzecz Rosji.