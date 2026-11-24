RMF24

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Rządzącej obecnie koalicji opłacałoby się iść do wyborów w jednym bloku – wynika z sondażu dla „Super Expressu”. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, a na liście znalazłby się dwa bloki: partie tworzące obecną koalicję rządową oraz blok prawicowy, to koalicja zyskałaby 54 proc., a prawica 46 proc.

W opublikowanym we wtorek sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” ankietowani musieli wybrać między dwoma blokami politycznymi. Pierwszy z nich to sojusz partii tworzących obecny rząd: Koalicja Obywatelska, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050 oraz Unia Centrum. Drugi blok stanowiły partie prawicowe: Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Rozwój Plus.

Wyniki? 54 procent respondentów zadeklarowało poparcie dla koalicji rządowej, natomiast 46 procent oddałoby głos na blok prawicowy. To wyraźna przewaga obecnej większości parlamentarnej, choć różnica nie jest przytłaczająca.

Redakcja „Super Expressu” zwraca uwagę, że partie prawicowe intensyfikują rozmowy na temat tzw. paktu senackiego. Coraz głośniej mówi się także o możliwości wspólnego startu do Sejmu. Takie rozwiązanie mogłoby znacząco wpłynąć na układ sił w przyszłym parlamencie. Ugrupowania tworzące koalicję rządową na razie nie są zainteresowane wystawieniem wspólnej listy wyborczej.

Badanie przeprowadzono 18 i 19 listopada na reprezentatywnej próbie 1018 dorosłych Polaków.