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Zmarły papież Franciszek przeżył dwuletni kryzys duchowy, który rozpoczął się w 2021 roku. Wtedy to – jak wyznał – odczuwał pokusy diabła i zmagał się z problemem sprawowania władzy nad Kościołem katolickim. Mówi o tym opublikowany we wtorek zbiór prywatnych dzienników papieża, o których pisze Reuters.

Problemy z zarządzaniem, presja, duchowa pustka

Papież Franciszek, który kierował Kościołem przez 12 lat aż do swojej śmierci w kwietniu 2025 roku, miewał wizje diabła i piekła oraz walczył z pokusą stania się „kimś, kto używa innych jak marionetek” – wynika z dzienników Ojca Świętego i dołączonego komentarza.

Kardynał Victor Fernandez, bliski współpracownik Franciszka, zebrał dzienniki – pierwsze od dziesięcioleci, które papież udostępnił publicznie – i uporządkował je w jednym tomie, opatrując własnym komentarzem.

Zmarły papież „ostatecznie uznał, że była to najcięższa próba, która go dręczyła... i że czuł się, jakby trwał w nieustannej walce, by nie ulec tej diabelskiej pokusie” – napisał Fernandez.

„To wszystko przeplatało się z problemami związanymi z zarządzaniem, presją dotyczącą podejmowania decyzji, a także z oschłością i duchową pustką” – napisał Franciszek w notatce z grudnia 2022 roku, opisując swój kryzys.

Uważany za reformatora, który próbował otworzyć skostniały Kościół na świat, Franciszek napotkał wyjątkowo silny opór ze strony konserwatywnych kardynałów, obawiających się, że rozmyje on twarde nauczanie Kościoła - podkreśla Reuters.

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Zapiski papieża od 1992 roku

„Prywatny dziennik papieża Franciszka” gromadzi wpisy, które pierwszy papież z Ameryki notował w małym notesie od 1992 roku. Dzienniki dają rzadki i uderzający wgląd w wiarę i wewnętrzne zmagania duchowe zmarłego papieża.

Większość współczesnych papieży nakazywała spalenie swoich notatek po śmierci, choć część zapisków Jana Pawła II (papieża w latach 1978–2005) opublikowano później. Ostatnim papieżem, którego dzienniki ukazały się pośmiertnie, był Jan XXIII, zmarły w 1963 roku.

Kardynał Fernandez, również Argentyńczyk, nie publikuje całego dziennika, lecz wybrane fragmenty, pogrupowane tematycznie. Liczące 160 stron dzienniki rzadko komentują bezpośrednio wydarzenia z pontyfikatu Franciszka czy jego watykańskich współpracowników. Skupiają się przede wszystkim na życiu duchowym papieża, w tym na jego przekonaniu, że widział diabła, wejście do piekła oraz że Bóg przemawiał do niego we śnie.

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Trzy momenty z życia Franciszka

Wpis ze stycznia 2021 roku – na początku kryzysu duchowego papieża – wymienia trzy momenty z życia Franciszka, kiedy myślał, że widział diabła, w tym raz jako papież podczas spotkania z watykańskimi urzędnikami. „Nie mogę zapomnieć potężnej chropowatości jego głosu” – napisał Franciszek o tym ostatnim widzeniu. „Pan dał mi szansę, by opuścić to spotkanie, i tak oto mnie uwolnił.”

Pierwsze zapiski w dzienniku pochodzą z grudnia 1992 roku, gdy przyszły papież, znany wtedy jako Jorge Mario Bergoglio, był biskupem pomocniczym Buenos Aires. Dziennik obejmuje wpisy do sierpnia 2024 roku, czyli około ośmiu miesięcy przed jego śmiercią w wieku 88 lat.

Odnosząc się do kryzysu duchowego Franciszka, Fernandez opisuje spotkanie z papieżem w 2023 roku, gdy inny biskup zapytał, dlaczego papież nie ukarał nieznanego z nazwiska watykańskiego urzędnika, który publicznie źle się o nim wypowiadał. „Franciszek odpowiedział, wyjaśniając, że czuł w sercu silne przekonanie, iż Bóg nie chce, aby stał się marionetkarzem, który używa i manipuluje ludźmi według własnych potrzeb” – relacjonuje Fernandez.

Franciszek odnotował wizję piekła w zapisie z czerwca 2018 roku: „Ostatniej nocy widziałem wejście do piekła” – napisał. „Zajrzałem tam na chwilę i przeraziłem się. Chwyciłem różaniec jak broń. Dziękuję Panu za tę pomoc” - dodał.

Papież Franciszek o przyszłym papieżu Leonie

Dziennik zawiera też bezpośrednie odniesienia do kilku wydarzeń z pontyfikatu Franciszka, m.in. kontrowersyjnej wizyty w Chile w 2018 roku, kiedy był ostro krytykowany za zlekceważenie oskarżeń o wykorzystywanie seksualne i tuszowanie przestępstw przez jednego z biskupów. Franciszek później przeprosił i wezwał chilijskich biskupów do Rzymu, gdzie wszyscy złożyli dymisje – była to sytuacja bez precedensu.

„Zdruzgotany z powodu sytuacji w Chile” – napisał Franciszek w 2021 roku. „Trudno mi było przyznać, co wydarzyło się w Chile; nie sądziłem, że to tak poważne” - stwierdził.

Fernandez przytacza też opinie Franciszka o kilku wysokich urzędnikach, w tym amerykańskim kardynale Robercie Prevoscie, który w maju 2025 roku został wybrany na jego następcę i przyjął imię papieża Leona.

Według kardynała Fernandeza Franciszek nazwał Prevosta „wielkim pasterzem, ofiarnym misjonarzem i nieskazitelnie uczciwym człowiekiem”.

Franciszek wyraził także ciepłe słowa pod adresem gwinejskiego kardynała Roberta Saraha oraz niemieckiego kardynała Gerharda Müllera – dwóch ze swoich najostrzejszych krytyków. Jak twierdzi Fernandez, papież uznał, że Sarah „ma wysublimowaną wrażliwość duchową”, a Müller „wydaje się agresywny, ale to dobry człowiek”.

Odnośnie własnego wyboru na papieża Franciszek zamieścił tylko jedną prostą notatkę w lipcu 2013 roku, ponad cztery miesiące po rozpoczęciu pontyfikatu: „Wybrali mnie papieżem 13 marca” – napisał.