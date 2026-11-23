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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oficjalnie przyznał, że to ukraińskie siły zbrojne zniszczyły dronami morskimi rosyjską korwetę rakietową Merkury. Doszło do tego u wybrzeży Libii. Po ataku jednostka zatonęła.

Według Wołodymyra Zełenskiego akcja była „wzorową ukraińską operacją (przeprowadzoną) w odpowiedzi na rosyjską wojnę”. Za udział w niej podziękował żołnierzom Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz innych formacji.

„Wszystko rozegrało się u wybrzeży Libii. Nasi żołnierze użyli siedmiu dronów morskich ukraińskiej produkcji. Mimo wszelkich prób przeciwdziałania ze strony wroga zatopiono rosyjską korwetę Merkury. To jeden z ich najnowszych okrętów, przyjęty do służby w 2023 roku, już w czasie pełnoskalowej wojny” – podkreślił.

Prezydent poinformował, że wraz z korwetą zniszczono śmigłowiec bojowy Ka-27 (Helix w nomenklaturze NATO).

„Naszym drugim celem był rosyjski suchy frachtowiec MV ANGARA, którego wróg używał do przewozu broni. Został trafiony. Kontynuujemy operacje na wyznaczonych akwenach. Odpowiadamy Rosji na agresję. Rozwijamy ukraińskie uzbrojenie. Chwała Ukrainie!” – napisał Zełenski.

Dlaczego Finlandia pozwoliła Rosjanom zabrać uszkodzony statek? „Tykająca bomba zegarowa” „Sparta II, była niczym tykająca bomba zegarowa, politycznie i militarnie” – tak fiński dziennik „Iltalehti” pisze o decyzji władz Finlandii. Helsinki zgodziły się, by Rosjanie odholowali statek, który w sobotę został trafiony przez drony i wpłynął…

Władze Libii reagują na atak u swoich wybrzeży

W niedzielę agencja Reutera podała z powołaniem na źródła we władzach libijskich, że w nocy z soboty na niedzielę doszło do pożaru na rosyjskiej korwecie rakietowej Merkury. Do zdarzenia doszło w porcie Bengazi u wybrzeży Libii.

Ponadto niedaleko Bengazi drony morskie zaatakowały statek handlowy pływający pod banderą Malty. Jego załogę uratowała libijska marynarka wojenna. W niedzielę lotnictwo i marynarka wojenna Libii przechwyciły w okolicy ponad 20 morskich bezzałogowców.

Władze Libii potępiły atak. Stwierdziły, że to naruszenie suwerenności kraju. Ponadto – zdaniem Libii – to zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu morskiego. Władze zapowiedziały kroki prawne i dyplomatyczne wobec odpowiedzialnych za ten atak. W oświadczeniu podkreśliły, że Libia nie jest stroną w wojnie między Rosją i Ukrainą ani żadnego innego konfliktu zbrojnego poza swoimi granicami.

Zdjęcie satelitarne Markurego, zdj. SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR / HANDOUT / PAP/EPA

„Koń trojański” czy krok naprzód? Jared Kushner widzi szansę na pokój z Rosją Krok naprzód i sygnał, że Rosja poważnie podchodzi do kwestii pokoju – tak Jared Kushner, wysłannik prezydenta USA, ocenił gotowość Rosji do rozmowy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jak pisze „Politico”, propozycja zespołu negocjacyjnego…

Merkury - nowoczesna korweta poszła na dno po trzech latach służby

Merkury znajdował się w porcie Bengazi od kilku dni. Eskortował konwój statków związanych z Rosją, przewożących sprzęt wojskowy na eksport - podał branżowy portal morski Naval News.

Formalnie Merkury należy do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, ale ze względu na wojnę Rosji przeciw Ukrainie okręt pływał ostatnio z baz Floty Północnej w Arktyce. Wszedł do służby w marcu 2023 roku. Ma 104,5 m długości i pełną wyporność 2450 ton. Posiada hangar z lądowiskiem dla śmigłowca do zwalczania okrętów podwodnych Ka-27. Załoga liczy do 90 osób.

Siły ukraińskie przeprowadziły wcześniej kilka udanych ataków na rosyjskie okręty na Morzu Śródziemnym, a 3 czerwca ukraińskie drony trafiły w identyczny okręt wojenny jak Merkury w Kronsztadzie pod Petersburgiem, wywołując duży pożar - przypomniał Naval News.