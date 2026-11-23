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7-letni Dawid został odnaleziony żywy pod gruzami pięciopiętrowego budynku mieszkalnego w ukraińskim Dymerze. Chłopiec spędził pod zawaloną konstrukcją 14 godzin po nocnym rosyjskim ataku. Gdy dotarli do niego ratownicy, zaczął z nimi spokojnie rozmawiać. Jego stan jest stabilny, trafił pod opiekę lekarzy.

Do dramatycznej akcji ratunkowej doszło w miejscowości Dymer w obwodzie kijowskim - 45 km na północ od Kijowa. Rosyjski ostrzał rozpoczął się w niedzielę około godziny 5 rano, kiedy mieszkańcy jeszcze spali. Jeden z budynków mieszkalnych – jak przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski – został niemal rozerwany na kawałki.

Przez wiele godzin ratownicy przeszukiwali gruzowisko, próbując dotrzeć do osób, które mogły znajdować się pod zawaloną konstrukcją. Przełom nastąpił wieczorem.

O godzinie 18:55 szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko poinformował, że podczas akcji poszukiwawczo-ratunkowej odnaleziono żywe dziecko. Kilka godzin później minister spraw wewnętrznych Ukrainy Iwan Wyhiwski opublikował nagranie dokumentujące wydobycie siedmioletniego Dawida spod gruzów.

„Zaczął rozmawiać z ratownikami”. Niezwykłe zachowanie chłopca

Ratownicy najpierw odnaleźli przedmioty należące do rodziny, które bliscy rozpoznali, a dopiero później udało się zlokalizować samego chłopca.

Kiedy Dawid zobaczył ratowników, zaczął z nimi rozmawiać, bez paniki. Cały czas powtarzał, że wszystko jest w porządku – przekazał Wyhiwski.

Chłopiec spędził pod gruzami 14 godzin. Mimo dramatycznych okoliczności jego stan jest stabilny. Po wydobyciu z gruzowiska został przewieziony do szpitala, gdzie zajęli się nim lekarze.

Spod gruzów wydobyto również 79-letnią seniorkę. Obecnie jest ona hospitalizowana. Łącznie pod gruzami budynku zginęło 9 osób.

W akcji ratunkowej uczestniczyło ponad 130 osób. W działania zaangażowano m.in. policjantów, ratowników medycznych, techników zajmujących się materiałami wybuchowymi oraz przewodników z psami tropiącymi.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że poszukiwania będą kontynuowane do momentu uzyskania pełnych informacji o losie każdej osoby. Podkreślił również, że pracę służb utrudniają kolejne alarmy przeciwlotnicze i nowe zagrożenia. W wyniku ataków rosyjskich dronów i rakiet w obwodzie kijowskim zginęło co najmniej 13 osób - poinformowały w nocy z niedzieli na poniedziałek lokalne władze.

Ataki w kolejnych regionach Ukrainy

Nocne uderzenia nie ograniczyły się wyłącznie do miejscowości Dymer. Jak poinformował minister spraw wewnętrznych Iwan Wyhiwski, do niedzielnego wieczora rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 70 ataków w 10 regionach Ukrainy.

W miejscowości Wysznewe w obwodzie kijowskim rosyjski atak na sklep spożywczy spowodował śmierć trzech osób, a kolejnych 13 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest troje dzieci – przekazał burmistrz miejscowości Illya Dikov.

W Białej Cerkwi, również w obwodzie kijowskim, zaatakowany został dom mieszkalny. Zginęła tam jedna osoba.

Rosja uderzyła także w stację energetyczną w obwodzie dniepropietrowskim – poinformował premier Ukrainy Siergiej Korecki.