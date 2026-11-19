W czwartek rano, około godz. 5:20 czasu polskiego, na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen doszło do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji.
Podczas krótkiego przywitania przywódców Donald Trump, wchodząc do sali i wskazując na Władimira Putina, powiedział: „Kim on jest? Jest moim przyjacielem”.
Z radością zapatruje się na nasze spotkanie. Od lat utrzymujemy świetne relacje. Znamy się od dawna i myślę, że może z tego wyniknąć wiele wspaniałych rzeczy, a przynajmniej coś się zacznie - powiedział Amerykanin.
Prezydent Rosji odpowiedział kilkoma słowami, lecz nie były one wyraźnie słyszalne.
W skład rosyjskiej delegacji na spotkanie z USA weszli: minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, minister finansów Anton Siłuanow, doradca prezydenta Jurij Uszakow i specjalny przedstawiciel głowy państwa Kiriłł Dmitrijew. Stany Zjednoczone reprezentowali również sekretarz stanu Marco Rubio i sekretarz skarbu Scott Bessent.
Reuters podaje, że spotkanie przywódców zakończyło się około godz. 6:00, trwało zatem mniej więcej 40 minut. Po rozmowach obaj prezydenci powstrzymali się od komentarza.
Deklaracja prezydenta USA ws. Ukrainy
Spotkanie odbywa się w formule „pull-aside”, bez formalnego ceremoniału, na marginesie szczytu Shenzhen. Spotkania nie było w oficjalnym harmonogramie prezydenta USA.
Wcześniej, w wywiadzie dla Fox News przed rozmową z Władimirem Putinem, Donald Trump zapewnił, że nie będzie podejmować decyzji o Ukrainie ponad głowami Ukraińców.
Później prezydent USA spotka się osobno również z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, a następnie - około godz. 7:30 - dojdzie do historycznego spotkania trzech przywódców - Trumpa, Xi i Putina.