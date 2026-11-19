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„Kim on jest? Jest moim przyjacielem” - powiedział Donald Trump, zwracając się do Władimira Putina. W chińskim Shenzhen, na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, doszło do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Rozmowy trwały mniej więcej 40 minut.

W Shenzhen doszło do spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina (fot. VYACHESLAV PROKOFYEV)

W Shenzhen doszło do spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina (fot. VYACHESLAV PROKOFYEV) / AFP/East News

W czwartek rano, około godz. 5:20 czasu polskiego, na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen doszło do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Podczas krótkiego przywitania przywódców Donald Trump, wchodząc do sali i wskazując na Władimira Putina, powiedział: „Kim on jest? Jest moim przyjacielem”.

Z radością zapatruje się na nasze spotkanie. Od lat utrzymujemy świetne relacje. Znamy się od dawna i myślę, że może z tego wyniknąć wiele wspaniałych rzeczy, a przynajmniej coś się zacznie - powiedział Amerykanin.

Prezydent Rosji odpowiedział kilkoma słowami, lecz nie były one wyraźnie słyszalne.

W skład rosyjskiej delegacji na spotkanie z USA weszli: minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, minister finansów Anton Siłuanow, doradca prezydenta Jurij Uszakow i specjalny przedstawiciel głowy państwa Kiriłł Dmitrijew. Stany Zjednoczone reprezentowali również sekretarz stanu Marco Rubio i sekretarz skarbu Scott Bessent.

Reuters podaje, że spotkanie przywódców zakończyło się około godz. 6:00, trwało zatem mniej więcej 40 minut. Po rozmowach obaj prezydenci powstrzymali się od komentarza.

Deklaracja prezydenta USA ws. Ukrainy

Spotkanie odbywa się w formule „pull-aside”, bez formalnego ceremoniału, na marginesie szczytu Shenzhen. Spotkania nie było w oficjalnym harmonogramie prezydenta USA.

Wcześniej, w wywiadzie dla Fox News przed rozmową z Władimirem Putinem, Donald Trump zapewnił, że nie będzie podejmować decyzji o Ukrainie ponad głowami Ukraińców.

Później prezydent USA spotka się osobno również z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, a następnie - około godz. 7:30 - dojdzie do historycznego spotkania trzech przywódców - Trumpa, Xi i Putina.