RMF24

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Irańska piosenkarka Parastoo Ahmadi, która występowała bez hidżabu, została wychłostana przez irańskie władze – przekazali jej prawnicy w rozmowie z BBC. Kara objęła również cztery inne osoby, m.in. z jej zespołu.

Po 74 baty otrzymali Parastoo Ahmadi, troje muzyków z jej zespołu i osoba z grupy producentów – przekazali w poniedziałek prawnicy w rozmowie z brytyjskim nadawcą. Karę wymierzono w irańskim mieście Kom.

Sprawa sięga grudnia 2024 roku, kiedy to Parastoo Ahmadi podczas transmitowanego na żywo koncertu miała na sobie sukienkę bez rękawów. Piosenkarka występowała bez hidżabu – ten, na mocy irańskiego prawa, jest od kobiet wymagany. W świetle przepisów strój powinien być także „skromny”.

Skazani za „obrazę publicznej moralności”

Wyrok zapadł w czerwcu br. w sądzie w mieście Kom. Tamtejszy wymiar sprawiedliwości skazał piosenkarkę i osiem innych osób za „obrazę publicznej moralności” poprzez publikację „obscenicznych i nieprzyzwoitych materiałów”. Skazani zaprzeczali, jakoby się tego dopuścili.

Poza karą 74 batów wymiar sprawiedliwości orzekł zakaz działalności audiowizualnej oraz zakaz opuszczania kraju na dwa lata. Pod koniec września sąd apelacyjny w Kom odrzucił odwołanie obrońców i podtrzymał wyrok – przekazali BBC prawnicy.

Wyroki te spotkały się z powszechnym potępieniem ze strony innych irańskich artystów i obrońców praw człowieka. Ostrzegali, że chłosta jest okrutną, nieludzką i poniżającą karą, a także naruszeniem międzynarodowego zakazu tortur.

„Dowód determinacji władz Iranu w ograniczaniu wolności kobiet”

Mimo że prawnicy próbowali odroczyć wykonanie wyroku, wydział wykonawczy nalegał na jego natychmiastowe wykonanie.

Biczowanie Parastoo Ahmadi za śpiewanie i ubieranie się tak, jak sobie tego życzy, stanowi rażące naruszenie jej podstawowych praw i jest przerażającym dowodem determinacji władz Iranu w ograniczaniu wolności kobiet i brutalnym karaniu każdego, kto ośmieli się kwestionować ich dyskryminujące prawa i politykę – oceniła Bahar Ghandehari z Centrum Praw Człowieka w Iranie z siedzibą w USA.

Zgodnie z irańskim prawem, które opiera się na obowiązującej w tym kraju interpretacji szariatu, kobiety i dziewczęta po osiągnięciu wieku dojrzewania muszą zakrywać włosy hidżabem i nosić długie, luźne ubrania, aby ukryć swoją figurę – przypomniała stacja BBC.