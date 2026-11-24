RMF24

Podróż samolotem jest dla wielu osób początkiem wymarzonego odpoczynku. Komfort lotu zależy jednak nie tylko od długości trasy czy przewoźnika, ale również od wybranego fotela. Niektóre miejsca na pokładzie mogą oznaczać więcej hałasu, ograniczoną przestrzeń i dłuższe oczekiwanie na wyjście z maszyny.

Andrea Platania, ekspert ds. podróży z platformy Transfeero, zwraca uwagę na miejsca położone w centralnej części samolotu.

Pasażerowie siedzący w takich rzędach są oddaleni zarówno od wejścia, jak i od tylnych części kabiny. Jeśli serwis pokładowy rozpoczyna się od przodu lub od tyłu, popularne przekąski, dania czy napoje mogą być już niedostępne, zanim wózek dotrze do środkowych rzędów. Do toalet również bywa stamtąd stosunkowo daleko.

Z drugiej strony, im dalej od skrzydeł, tym bardziej odczuwalny jest ruch samolotu. Dla osób źle znoszących turbulencje lub cierpiących na chorobę lokomocyjną mniej komfortowe mogą być miejsca w przedniej i tylnej części kabiny, dalej od środka ciężkości maszyny.

Sąsiad z jednej i drugiej strony

Miejsce między dwoma innymi pasażerami ogranicza dostęp do przejścia, utrudnia wstawanie i pozbawia zarówno widoku z okna, jak i swobody charakterystycznej dla siedzenia przy korytarzu. To szczególnie odczuwalne w wąskokadłubowych samolotach, gdzie zwykle obowiązuje układ 3–3.

Ten wątek ma też wymiar zdrowotny. Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zalecają, by podczas długiej podróży – jeśli to możliwe – wybierać miejsce przy przejściu. Ułatwia ono regularne wstawanie i poruszanie nogami. Długie unieruchomienie zwiększa ryzyko zakrzepicy, zwłaszcza u osób z dodatkowymi czynnikami ryzyka.

Fotele przy toaletach: hałas i kolejki

Miejsca ulokowane bezpośrednio obok toalet mogą być szczególnie uciążliwe. W tej części kabiny niemal przez cały lot panuje wzmożony ruch – pasażerowie przechodzą w stronę łazienek, ustawiają się w kolejce i często stoją tuż przy siedzeniach.

To oznacza mniej spokoju, ograniczoną prywatność i większe ryzyko, że odpoczynek lub sen będą utrudnione.

Jednak i to nie zawsze musi być wadą. Dla pasażera, który często korzysta z toalety albo podróżuje z małym dzieckiem, bliskość łazienki może okazać się praktyczna.

Tył samolotu może oznaczać mniej miejsca i późniejsze wyjście

Eksperci wskazują też na fotele w ostatnich rzędach. W wielu maszynach ich oparcia mają ograniczoną możliwość odchylenia albo nie można ich rozłożyć wcale – ze względu na ścianę znajdującą się za nimi.

Podczas dłuższej podróży brak możliwości zmiany pozycji może zwiększać zmęczenie. Pasażerowie z tylnych rzędów zazwyczaj opuszczają też samolot jako jedni z ostatnich. Może to mieć znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy po lądowaniu trzeba zdążyć na przesiadkę.