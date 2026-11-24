RMF24

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W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego powyżej 1700 m n.p.m. – poinformowało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W górach panują już warunki zimowe, a poruszanie się po szlakach jest bardzo trudne. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

Na szczytach Tatr zima rozgościła się na dobre. Na Kasprowym Wierchu leży już 40 cm śniegu, a nocą temperatura spadła do minus 14 stopni Celsjusza. Odczucie zimna dodatkowo potęguje silny wiatr, którego porywy przekraczają 60 km/h.

Tatrzański Park Narodowy informuje, że na szlakach pojawiła się świeża warstwa śniegu, która miejscami przykryła niebezpieczne oblodzenia. Utrzymujący się od kilku dni silny wiatr spowodował powstanie w rejonie grani, żlebów i zagłębień terenu niestabilnych depozytów słabo związanego śniegu. To właśnie te miejsca są szczególnie zagrożone zejściem lawin.

Drugi stopień zagrożenia lawinowego – co oznacza?

Obowiązujący drugi stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że wyzwolenie lawiny jest możliwe przede wszystkim przy dużym obciążeniu dodatkowym, na przykład przez grupę turystów. Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne, jednak sytuacja może się szybko zmienić..

Prognozy nie napawają optymizmem

Służby ratunkowe apelują do turystów o rozwagę i śledzenie komunikatów pogodowych. Na kolejne dni prognozowane są dalsze opady śniegu oraz utrzymujący się silny wiatr, co może jeszcze bardziej pogorszyć warunki lawinowe w Tatrach.

Przed wyruszeniem w góry warto dokładnie zaplanować trasę, sprawdzić aktualne komunikaty i wyposażyć się w odpowiedni sprzęt zimowy.

Zamknięte szlaki

Tatrzański Park Narodowy przypomina, że ze względów przyrodniczych od 1 grudnia do 15 maja zamknięte będą trzy odcinki szlaków turystycznych (w obie strony):