Pentagon chce sprzedać czterem krajom położonym nad Morzem Południowochińskim, bezzałogowe drony ScanEagle. Chodzi o kraje, z którymi USA łączy współpraca wojskowa.

P.o. szefa Pentagonu Patrick Shanahan / WALLACE WOON / PAP/EPA

Jak podkreśla część ekspertów decyzja wymierzona jest w Chiny i agresywną politykę tego kraju wobec innych państw położonych na Morzem Południowochińskim.



Relacje handlowe między USA i Chinami stały się ostatnio mocno napięte. Związane jest to z fiaskiem rozmów handlowych. Oba kraje wprowadziły cła na swoje towary.



USA nie będą już ignorować poczynań Chin w Azji, której stabilność jest zagrożona - powiedział w Singapurze p.o. szefa Pentagonu Patrick Shanahan. Przedstawiciel armii Chin Wei Fenghe skrytykował z kolei działania USA w sprawie Tajwanu i Morza Południowochińskiego.



Producentem dronów ScanEagle jest koncern Boeing Co. Mają one trafić m.in. do Malezji, Indonezji, Filipin oraz do Wietnamu.



Kontrakt na dostawy "aparatów latających" dla państw azjatyckich obejmuje dostawy części zamiennych, naprawy, oraz szkolenie obsługi technicznej.