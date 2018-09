​Papież Franciszek powiedział, że “seks to dar Boży". "To żadne tabu, to dar od Boga, to dar, jaki daje nam Pan. Ma dwa cele: kochać się i powoływać życie"; to "pasja, namiętna miłość" - mówił papież podczas spotkania z młodzieżą z Francji.

