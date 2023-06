W środę po południu w rzymskiej klinice Gemelli papież Franciszek został poddany zabiegowi laparotomii i operacji plastycznej ściany brzucha z powodu przepukliny rozetnej. Audiencje papieża zostały odwołane do 18 czerwca - wynika z informacji przekazanych przez Prefekturę Domu Papieskiego.

Papież Franciszek po środowej audiencji / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Wiadomość o odwołaniu wszystkich audiencji, specjalnych i generalnej, podała włoska diecezja Teramo-Atri, która otrzymała komunikat od Prefektury Domu Papieskiego. Na 17 czerwca zapowiadano wcześniej spotkanie papieża z delegacją tej diecezji.

Watykan poinformował, że hospitalizacja Franciszka potrwa pewną liczbę dni, aby papież mógł powrócić do zdrowia. W sobotę bez jego udziału na placu Świętego Piotra i na ośmiu placach w innych krajach odbędzie się światowe spotkanie na temat braterstwa. Ma w nim uczestniczyć około 30 laureatów Nagrody Nobla.

Informacje o stanie zdrowia papieża mają zostać ogłoszone po zakończeniu operacji.

Papież w klinice Gemelli

Papież Franciszek po zakończeniu audiencji generalnej w środę pojechał do kliniki Gemelli , gdzie po południu przejdzie zabieg laparotomii, czyli otwarcia jamy brzusznej i będzie poddany ogólnemu znieczuleniu - informował wcześniej rzecznik Watykanu Matteo Bruni.

We wtorek Franciszek był na badaniach w Gemelli i to one - według gazety - upewniły lekarzy o konieczności nowego zabiegu chirurgicznego.

Franciszka operuje profesor chirurgii tego szpitala Sergio Alfieri - podała agencja ANSA. Ten sam chirurg operował papieża w lipcu 2021 roku. Wtedy Franciszek przeszedł poważną operację jelit.

Profesor Alfieri, jak wyjaśniono, przeprowadził dotąd ponad 9 tys. zabiegów chirurgicznych i pochodzi ze szkoły specjalistów bliskich papieżom. Jest uczniem chirurga Giovanniego Battisty Doglietto z zespołu medycznego Francesco Crucittiego, który trzy razy operował Jana Pawła II.

Prezydium Konferencji Episkopatu Włoch w imieniu wszystkich biskupów wyraziło bliskość z papieżem. "W tych dalszych momentach próby prezydium jednoczy się wokół Ojca Świętego i zachęca wspólnoty kościelne, by wspierać go modlitwą" - głosi wydane oświadczenie.

Kolejny pobyt w szpitalu w tym roku

Papież pod koniec marca spędził pięć dni w szpitalu z powodu infekcji płuc. Franciszek, który właśnie w marcu obchodził 10. rocznicę swojego pontyfikatu, często porusza się na wózku inwalidzkim lub chodzi o lasce z powodu bólu kolana.

W lipcu 2021 roku usunięto mu część okrężnicy podczas operacji związanej z zapaleniem uchyłków jelita. Na początku 2023 roku dolegliwości powróciły.

Choć Franciszek ma problemy zdrowotne, to na początku sierpnia ma złożyć wizytę w Portugalii, gdzie weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie i odwiedzi Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

W dniach 31 sierpnia - 4 września ma z kolei przebywać w Mongolii. W kraju tym nie był dotąd żaden papież. Żyje tam ponad tysiąc katolików.