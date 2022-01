Papież Franciszek skierował list do metropolity krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Uczcił w ten sposób 625. rocznicę utworzenia Wydziału Teologicznego w Krakowie.

Papież Franciszek / PAP/EPA

Papież wyraził pragnienie, by uczelnia była miejscem kształcenia nowych pokoleń chrześcijan i promocji szacunku dla każdego człowieka.

W opublikowanym we wtorek w Watykanie przesłaniu Franciszek przypomniał, że 11 stycznia 1397 roku na prośbę św. Jadwigi Królowej i jej małżonka Władysława papież Bonifacy IX bullą "Eximiae devotionis affectus" erygował Wydział Teologiczny ówczesnej Akademii Krakowskiej, potem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak dodał, jego kontynuacją jest dzisiejszy Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Wraz z wami dziękuję Bogu za tę ponad sześciowiekową tradycję, z całym dorobkiem naukowym i dydaktycznym, jak też szczególną duchowością tworzoną przez świętych założycieli, profesorów i studentów - dodał.

Papież napisał: Historia, na której budujecie teraźniejszość, jest niezwykła i doniosła, ale zarazem zobowiązująca. Dzisiejsze czasy bowiem wymagają od nas wszystkich, aby nie zapominać o tradycji, ale równocześnie z nadzieją patrzeć w przyszłość i tworzyć przyszłość.

Papież: Idźcie i nauczajcie

Franciszek nawiązał do dewizy krakowskiej uczelni: "Idźcie i nauczajcie" i podkreślił, że w dokumencie o jej misji zapisano, że jej działalność polega na naukowej refleksji nad treścią Objawienia, z zastosowaniem klasycznych i współczesnych metod badawczych. Franciszek zauważył, że święty Jan Paweł II wskazywał na potrzebę takiej "posługi myślenia", dzięki której środowiska uniwersyteckie "włączają się w kościelną misję szerzenia Chrystusowego orędzia w świecie".

"Dlatego - wezwał papież - wierni wielowiekowej tradycji odczytujcie znaki czasu, podejmujcie z odwagą nowe wyzwania, aby skutecznie nieść współczesnemu człowiekowi i światu prawdę Ewangelii". Niech wasz Uniwersytet będzie miejscem formacji nowych pokoleń chrześcijan, nie tylko przez badania naukowe i dociekanie prawdy, ale także przez społeczne świadectwo życia wiarą. Niech będzie wspólnotą, w której zdobywanie wiedzy łączy się z promocją szacunku dla każdego człowieka ze względu na Boga, który go stworzył, i z troską o kształtowanie serc, o otwieranie ich na to, co najważniejsze, co trwałe i co nie przemija - dodał.

Franciszek położył nacisk na to, że młodzi ludzie mają swoje marzenia i swoje cele, a katolicki Uniwersytet powinien pomagać im realizować je w oparciu o prawdę, dobro i piękno. "Wasza posługa myślenia i poszukiwania prawdy jest dzisiaj potrzebna Kościołowi w Polsce i w świecie" - dodał papież. Zaapelował, aby posługę tę pełnić w poczuciu odpowiedzialności za wierność misji uczelni.