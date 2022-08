Władze Górskiego Karabachu oskarżają Azerbejdżan o naruszenie zawieszenia broni. Według nich Azerowie przeprowadzili atak, w wyniku czego zginęli żołnierze. Baku oskarża o ostrzał Armenię.

Zdj. ilustracyjne / AA/ABACA / PAP/EPA

Ministerstwo obrony nieuznawanego Górskiego Karabachu przekazało, że od godz. 9 armia Azerbejdżanu "naruszając reżim zawieszenia broni" przeprowadziła atak przy użyciu granatników i dronów, w wyniku czego zginęło dwóch żołnierzy, a kolejnych 14 zostało rannych.

Ministerstwo obrony Azerbejdżanu z kolei stwierdziło, że ostrzał został przeprowadzony przez "nielegalne ormiańskie formacje zbrojne". Departament poinformował, że zginął jeden azerski żołnierz.

Sprawę bada także prokuratura Azerbejdżanu, a MSZ oskarżyło władze w Erywaniu. Cała odpowiedzialność za incydent, który miał miejsce na terytorium Azerbejdżanu, spoczywa na przywództwie politycznym i wojskowym Armenii, która jeszcze nie wycofała swoich nielegalnych formacji zbrojnych z terytorium sąsiedniego państwa - podano w oświadczeniu.

Przywódca Górskiego Karabachu Arajik Harutiunian zapowiedział częściową mobilizację wojskową w związku z pogorszeniem sytuacji w regionie.

Separatystyczny Górski Karabach to ormiańska enklawa, znajdująca się de iure (według prawa) na terytorium Azerbejdżanu. Region ten oraz kilka przylegających do niego terenów (również na terytorium Azerbejdżanu) od wojny w latach 90. ubiegłego wieku kontrolowali Ormianie.

We wrześniu 2020 roku Azerbejdżan podjął próbę odzyskania kontroli nad regionem. Po sześciu tygodniach walk, w trakcie których Baku uzyskało znaczną przewagę i zdobycze terytorialne, w nocy z 9 na 10 listopada podpisano trójstronne (Armenia, Azerbejdżan oraz Rosja jako gwarant) porozumienie pokojowe.

Na jego mocy doszło do zawieszenia broni, a do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać co najmniej do 2025 roku. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego. Drogę łączącą Armenię ze stolicą separatystycznego regionu Stepanakertem mają ochraniać rosyjskie wojska.