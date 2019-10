W wyniku przemocy związanej z wrześniowymi wyborami prezydenckimi w Afganistanie śmierć poniosło 85 cywilów, a ponad 370 zostało rannych - poinformowała ONZ w swoim raporcie.

Środki bezpieczeństwa w Afganistanie / JALIL REZAYEE / PAP/EPA

Większość z tych osób to ofiary talibskich bojowników, którzy zaatakowali kilka lokali wyborczych, próbując utrudniać głosowanie.



W wyborach z 28 września tylko jedna czwarta z 9,6 mln uprawnionych oddała swój głos w związku z groźbą przemocy ze strony islamistów.



Jak poinformował w ogłoszonym we wtorek raporcie specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ ds. Afganistanu Tadamichi Tamamoto, "akty przemocy przeciwko wyborcom, pracownikom komisji wyborczych, kandydatom, miejscom wieców wyborczych oraz lokalom do głosowania są całkowicie niedopuszczalne".



Według raportu ponad jedna trzecia ofiar wśród ludności cywilnej to dzieci. 28 osób zginęło, a prawie 250 zostało rannych w dniu wyborów, a pozostali przed głosowaniem lub po nim.



Talibowie, którzy bojkotowali wybory i ostrzegali ludzi, żeby nie szli do urn, nie odnieśli się do raportu. W dokumencie talibów oskarżono o umyślne ataki na ludność cywilną w dniu wyborów. Powszechne czy systematyczne ataki na ludność cywilną mogą stanowić przestępstwa przeciwko ludzkości; ONZ jednoznacznie je potępia - podkreślił Yamamoto.



Trzynaście osób pracujących przy wyborach zostało porwanych przez talibów 29 września, podczas gdy 11 innych zostało rannych w dniu głosowania.



Wstępnych wyników wyborów należy spodziewać się 19 października, a ostatecznych wyników dopiero 7 listopada. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie co najmniej 51 proc. głosów, dwaj kandydaci z najwyższymi wynikami zmierzą się w drugiej turze 23 listopada.



Wiodącym pretendentem do najwyższego urzędu w państwie jest ubiegający się o reelekcję Aszraf Ghani, oskarżany o korupcję i nadużycie władzy. Za jego największego rywala uważa się obecnego premiera Abdullaha Abdullaha. Oprócz nich startowało jeszcze 14 kandydatów, w tym były lider mudżahedinów komendant Gulbuddin Hekmatjar, były szef afgańskiego wywiadu Rahmatullah Nabil, Ahmad Wali Masud - najmłodszy brat legendarnego przywódcy ówczesnej afgańskiej opozycji przeciwko talibom Ahmada Szaha Masuda czy Abdul Latif Pedram, deputowany walczący na rzecz federalizmu i o prawa kobiet.