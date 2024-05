To najgorsze, co może się przydarzyć rodzicowi. We Francji zmarło małe dziecko, pozostawione w samochodzie przez ojca. Mężczyzna miał odwieźć 16-miesięcznego synka do żłobka. Zamiast tego pojechał do pracy. Odstawił auto na parkingu, zapominając o maluchu w środku.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Jak informuje francuska prokuratura, mężczyzna pojechał do swojej firmy w miejscowości Sausheim, leżącej tuż przy granicy z Niemcami. Zaparkował auto, wysiadł z niego i poszedł do pracy. Po południa matka dziecka poszła do żłobka odebrać synka, ale jego tam nie było. Zadzwoniła do męża, który w jednej chwili uzmysłowił sobie, co się stało i doznał szoku. Prokuratura podaje, że dziecko zmarło po całym dniu spędzonym w zamkniętym pojeździe wystawionym na działanie promieni słonecznych. Gazeta "Les Dernières Nouvelles d’Alsace" pisze, że w tym dniu było na zewnątrz 22 stopnie Celsjusza. W słońcu wnętrze samochodu nagrzało się do 47 stopni. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni mogli stwierdzić jedynie zgon 16-miesięcznego dziecka. Rodzice zostali objęci pomocą psychologa. Rozgrzane auto to śmiertelna pułapka Dziecko, pozostawione w nagrzanym samochodzie, nie krzyczy. Wygląda, jakby zasypiało. Jednak wystarczy kilka minut, żeby doszło do tragedii. Do niebezpiecznej temperatury auto nagrzewa się nie tylko w czasie upału. Przy zaledwie 20 stopniach Celsjusza temperatura wewnątrz zaparkowanego auta po godzinie może wynosić nawet 46 stopni. Przy 30 stopniach na zewnątrz, temperatura w zamkniętym samochodzie rośnie jeszcze szybciej - do wartości 46 stopni w zaledwie pół godziny. Po godzinie osiąga już wartość 56 stopni Celsjusza. Już kilkanaście minut w nagrzanym pojeździe może prowadzić do przegrzania organizmu, którego konsekwencją może być zapaść i śmierć. Zobacz, jak szybko rośnie temperatura w aucie zostawionym na słońcu Piotr Bułkakowski / RMF FM Zobacz również: Książka pożyczona w 1939 roku wróciła do biblioteki po 84 latach

