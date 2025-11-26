Samolot wojskowy z szefem MSZ Węgier nie mógł w niedzielę wylądować w Banja Luce. Zgody na lądowanie odmówił minister obrony Bośni i Hercegowiny Zukan Helez. Odmowę tłumaczył wspieraniem przez Węgry lidera Serbów bośniackich Milorada Dodika.

Bośnia i Hercegowina odmówiła zgody na lądowanie samolotu wojskowego z szefem MSZ Węgier / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Minister obrony BiH Zukan Helez odmówił zgody na lądowanie samolotu z szefem MSZ Węgier Peterem Szijjarto w Republice Serbskiej.

Decyzję uzasadnił wsparciem Węgier dla Milorada Dodika, który podważa suwerenność Bośni i Hercegowiny.

Węgry nie wyjaśniły celu wizyty Szijjarto w Banja Luce.

Dodik jest prorosyjskim nacjonalistą. Chce włączenia Republiki Serbskiej do Serbii.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.

Szef resortu oznajmił, że Węgry nie wyjaśniły, dlaczego Szijjarto znajdował się na pokładzie samolotu, który miałby wylądować w głównym mieście będącej częścią Bośni i Hercegowiny Republiki Serbskiej, Banja Luce.



Szijjarto odwiedził wcześniej w środę sąsiednią Serbię, by omówić, w jaki sposób Budapeszt może pomóc Belgradowi po przerwaniu dostaw ropy naftowej z Chorwacji.



Według Heleza premier Węgier Viktor Orban i Szijjarto otwarcie wspierali Dodika w działaniach, mających na celu "podważenie suwerenności, integralności terytorialnej i jedności Bośni i Hercegowiny".

"Moim obowiązkiem jako ministra obrony BiH jest ochrona porządku konstytucyjnego, prawa oraz interesów BiH. Dlatego postanowiłem nie dawać zgody na ten lot, dopóki nie zostaną zagwarantowane pełna przejrzystość i szacunek dla naszego państwa" - zaznaczył Helez na Facebooku.

Dodik chwali się popraciem Orbana

Dodik i Sinisza Karan, który według wstępnych wyników wygrał w niedzielę przedterminowe wybory prezydenckie w Republice Serbskiej, spotkali się w środę z Orbanem w Budapeszcie. Dodik twierdzi, że jego polityka cieszy się poparciem premiera Węgier.



Dodika w sierpniu usunięto ze stanowiska prezydenta Republiki Serbskiej, która wraz z federacją chorwacko-bośniacką jest częścią składową BiH na mocy układu z Dayton. Polityk został wcześniej prawomocnie skazany na rok więzienia i sześć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych za utrudnianie wykonywania decyzji Wysokiego Przedstawiciela Wspólnoty Międzynarodowej w BiH Christiana Schmidta, który odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem postanowień układu z Dayton.



Dodik jest prorosyjskim nacjonalistą, który chce odłączenia Republiki Serbskiej od BiH i przyłączenia jej do Serbii. Od lat krytykuje władze centralne, a często wręcz podważa sens istnienia BiH. Został objęty sankcjami kilku państw europejskich.