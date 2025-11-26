Samolot wojskowy z szefem MSZ Węgier nie mógł w niedzielę wylądować w Banja Luce. Zgody na lądowanie odmówił minister obrony Bośni i Hercegowiny Zukan Helez. Odmowę tłumaczył wspieraniem przez Węgry lidera Serbów bośniackich Milorada Dodika.
Szef resortu oznajmił, że Węgry nie wyjaśniły, dlaczego Szijjarto znajdował się na pokładzie samolotu, który miałby wylądować w głównym mieście będącej częścią Bośni i Hercegowiny Republiki Serbskiej, Banja Luce.
Szijjarto odwiedził wcześniej w środę sąsiednią Serbię, by omówić, w jaki sposób Budapeszt może pomóc Belgradowi po przerwaniu dostaw ropy naftowej z Chorwacji.
Według Heleza premier Węgier Viktor Orban i Szijjarto otwarcie wspierali Dodika w działaniach, mających na celu "podważenie suwerenności, integralności terytorialnej i jedności Bośni i Hercegowiny".
"Moim obowiązkiem jako ministra obrony BiH jest ochrona porządku konstytucyjnego, prawa oraz interesów BiH. Dlatego postanowiłem nie dawać zgody na ten lot, dopóki nie zostaną zagwarantowane pełna przejrzystość i szacunek dla naszego państwa" - zaznaczył Helez na Facebooku.
Dodik i Sinisza Karan, który według wstępnych wyników wygrał w niedzielę przedterminowe wybory prezydenckie w Republice Serbskiej, spotkali się w środę z Orbanem w Budapeszcie. Dodik twierdzi, że jego polityka cieszy się poparciem premiera Węgier.
Dodika w sierpniu usunięto ze stanowiska prezydenta Republiki Serbskiej, która wraz z federacją chorwacko-bośniacką jest częścią składową BiH na mocy układu z Dayton. Polityk został wcześniej prawomocnie skazany na rok więzienia i sześć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych za utrudnianie wykonywania decyzji Wysokiego Przedstawiciela Wspólnoty Międzynarodowej w BiH Christiana Schmidta, który odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem postanowień układu z Dayton.
Dodik jest prorosyjskim nacjonalistą, który chce odłączenia Republiki Serbskiej od BiH i przyłączenia jej do Serbii. Od lat krytykuje władze centralne, a często wręcz podważa sens istnienia BiH. Został objęty sankcjami kilku państw europejskich.