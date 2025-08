Miastem tysiąca iluminacji okrzyknięto Chartres we Francji, gdzie trwają huczne obchody tysiąclecia największej średniowiecznej krypty w Europie. Każdego wieczoru na fasadach ponad dwudziestu zabytkowych budowli w całym mieście turyści mogą podziwiać zapierające dach w piersiach multimedialne projekcje.

Francuskie Chartres przyciąga tłumy turystów / Marek Gładysz / RMF FM

Wielka średniowieczna krypta, której długość wynosi aż 230 metrów, znajduje się pod gotycką katedrą w Chartres. Z okazji tysiąclecia jej powstania codziennie wieczorem podświetlanych jest w tym mieście ponad 21 zabytków. To m.in. wielowiekowe kościoły oraz kamienice. Przyciąga to tłumy turystów z różnych krajów.

Na fasadach zabytkowych budowli można zobaczyć multimedialne projekcje, które poświęcone są ich historii.

Katedra Najświętszej Marii Panny w Chartres to jedno z najważniejszych dzieł gotyckiej architektury sakralnej we Francji i na świecie. Budowla ta, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jest nie tylko arcydziełem sztuki, lecz także celem pielgrzymek.

Na miejscu katedry istniały wcześniejsze świątynie chrześcijańskie, z których najstarsze datuje się nawet na IV wiek. Obecna gotycka konstrukcja została wzniesiona głównie w XII i XIII wieku, po wielkim pożarze w 1194 roku, który zniszczył dużą część poprzedniego budynku romańskiego. Zachowała się wtedy wielka krypta oraz słynna relikwia - tunika, którą miała nosić Matka Boska.

Właśnie wspomniana krypta, zbudowana około 1024 roku, stanowi jeden z najstarszych elementów dzisiejszej katedry. To ogromna, podziemna przestrzeń, która służyła jako miejsce modlitwy, pielgrzymek oraz przechowywania relikwii.

Krypta została zbudowana w stylu romańskim. Cechuje się prostotą, masywnymi filarami oraz tajemniczą atmosferą. Jej znaczenie duchowe i historyczne jest niezwykłe. Niektórzy twierdzą, że stanowi ona fundament nie tylko fizyczny, ale i symboliczny całej świątyni.

Katedra w Chartres przyciąga do dziś zarówno wiernych, jak i miłośników sztuki. Jej niezwykłe witraże, rzeźby, labirynt w posadzce oraz wspomniana krypta sprawiają, że jest to wyjątkowe miejsce we Francji.