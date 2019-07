Obwód kaliningradzki otworzył się na turystów. Od dzisiaj obywatele 50 krajów, w tym Polski, mogą korzystać z bezpłatnych elektronicznych wiz turystycznych.

Przejście graniczne Grzechotki- Mamonowo, zdj. ilustracyjne / Tomasz Waszczuk / PAP

Wiza jest ważna przez 30 dni i upoważnia do pobytu na terenie obwodu kaliningradzkiego przez osiem dni. Możemy ją wyrobić najwcześniej 20 dni przed podróżą, najpóźniej cztery dni przed. Musimy też załączyć zdjęcie.

To na pewno zwiększy ruch turystyczny na granicy - mówi Artur Kamiński, właściciel jednego z olsztyńskich biur podróży. Już w tej chwili widziałem na grupach turystycznych informacje, że w końcu biura, które współpracowały z Rosją, zaczynają przygotowywać ofertę pod turystę do obwodu kaliningradzkiego. Dla mnie to świetna wiadomość - dodaje Kamiński.

Wiza jest jednorazowa i o kolejną możemy ubiegać się dopiero, gdy stara straci ważność.

Co ważne - wiza nie uprawnia do poruszania się po pozostałej części Rosji.