Stan Nowy Jork będzie wymagał do roku 2035, aby zaprzestać sprzedaży wszystkich nowych pojazdów osobowych z silnikami spalinowymi. Powiadomiła o tym w czwartek gubernator Kathy Hochul.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dyrektywa w sprawie wprowadzenia do 2035 roku wymogów dotyczących pojazdów z zerową emisją obejmuje wszystkie nowe samochody osobowe, pickupy i SUV-y sprzedawane w stanie Nowy Jork.

Stopniowe ograniczanie sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi rozpocznie się od 2026 roku. Bezemisyjne samochody mają stanowić wówczas 35 proc. sprzedaży, w 2030 roku 68 proc. do 2035 roku 100 proc. sprzedaży.



Według biura gubernator wymagane będą też nowe, zaostrzone normy dotyczące zanieczyszczeń dla samochodów osobowych, lekkich samochodów ciężarowych i średnich samochodów ciężarowych z silnikami spalinowymi w modelach z lat 2026-2034.



Naprawdę kładziemy nogę na pedał gazu i ożywiamy nasze wysiłki, aby upewnić się, że to przejście, nie nastąpi w jakimś dniu w odległej przyszłości, ale w konkretnym terminie, konkretnym roku - do roku 2035 - tweetowała Hochul.



Argumentowała, że pomoże to Nowemu Jorkowi osiągnąć wymóg klimatyczny polegający na redukcji gazów cieplarnianych o 85 proc. do 2050 roku.

