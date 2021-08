Nominacja Marka Brzezińskiego na ambasadora USA w Polsce została już oficjalnie przesłana do Senatu Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym Biały Dom w komunikacie rozesłanym do dziennikarzy.

Do oficjalnego ogłoszenia kandydatury Marka Brzezińskiego na ambasadora USA w Polsce doszło w ubiegłym tygodniu po miesiącach spekulacji i proceduralnych uzgodnień. Chodziło m.in. o niejasności co do obywatelstwa kandydata.

Teraz oficjalnie sprawą zajmie się Senat Stanów Zjednoczonych.

Najpierw odbędzie się przesłuchanie kandydata.



Może zdarzyć się, że sprawa będzie przeciągana. Senator z Partii Republikańskiej Ted Cruz blokuje np. nominacje na różne stanowiska ze względu na to, że domaga się nałożenia sankcji na Nord Stream 2. Polityk powiedział, że będzie blokował pewne posunięcia Joe Bidena do póki prezydent nie zmieni zdania w tej sprawie. Tak może się więc zdarzyć w przypadku Marka Brzezińskiego.

Później ma odbyć się głosowanie. Niektórzy twierdzą, że już w sierpniu Brzeziński przyleci do Polski. Według naszego korespondenta w USA Pawła Żuchowskiego jest jednak mało prawdopodobne, by wydarzyło się to jeszcze w tym miesiącu.

Daniel Fried, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, z którym rozmawiał nasz dziennikarz, ocenia, że kandydatura Brzezińskiego na ambasadora USA w Polsce to świetny wybór Joe Bidena.

Wspaniały wybór. Mark zna Polskę, jest doświadczonym ambasadorem, człowiekiem jakości, przyjacielem Polski i stosunków polsko-amerykańskich - powiedział Daniel Fried.

Kim jest Mark Brzeziński?

Mark Brzezinski to syn Zbigniewa Brzezińskiego byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Cartera, z wykształcenia prawnik i dyplomata. Podczas kampanii wyborczej w 2008 r. doradzał Barackowi Obamie. Od 2011 do 2015 r. był ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Szwecji.

Pracował także w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu za administracji Billa Clintona, najpierw jako dyrektor ds. Rosji i Eurazji, a później jako dyrektor ds. Bałkanów.



Brzeziński przebywał w Polsce jako stypendysta Fulbrighta i jest autorem pracy "Walka o konstytucjonalizm w Polsce". Za działalność na rzecz Polski został w 2009 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Biegle mówi po polsku.

