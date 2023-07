Trzy osoby nie żyją, a co najmniej cztery zostały ranne w wyniku nocnego ostrzału rakietowego na blok mieszkalny we Lwowie. Jedna z osób poszkodowanych w stanie ciężkim została przewieziona karetką do szpitala.

Szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Maksym Kozicki poinformował, że rosyjska rakieta uderzyła w nocy w blok mieszkalny we Lwowie - podają ukraińskie media. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc. Są ofiary - dodał Kozicki w komunikacie. Wcześniej Kozicki informował o rakietowym ataku na obiekt infrastruktury krytycznej we Lwowie. W rosyjskim ataku uszkodzonych zostało 60 mieszkań i 50 samochodów - podał Reuters cytując Telegrama. W innym wcześniejszym komunikacie mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał, że w ostrzale ranne zostały co najmniej 4 osoby. Jedna osoba w stanie ciężkim została przewieziona karetką do szpitala - podał. W wyniku ostrzału we Lwowie odnotowano przerwy w dostawie prądu. W nocy na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy. Zobacz również: "Kontrofensywa armii ukraińskiej postępuje zgodnie z planem" [ZAPIS RELACJI]

