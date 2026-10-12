Nobel z ekonomii przyznany. W tym roku dwóch laureatów

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Robert E. Hall i ⁠Michael Woodford z ekonomicznym Noblem. W poniedziałek tuż przed południem poznaliśmy laureatów Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla.

Amerykanie Robert E. Hall i Michael Woodford otrzymali Nagrodę Nobla 2026 w dziedzinie ekonomii za „mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej” - poinformowała w poniedziałek Królewska Szwedzka Akademia Nauk.

Woodford to amerykański makroekonomista wykładający na Uniwersytecie Columbia. Hall to także Amerykanin wykładający na Uniwersytecie Stanforda.

Nobel z ekonomii

Nobel z ekonomii właściwie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych dla uczczenia pamięci Alfreda Nobla. Jako jedyna przyznawana nagroda nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją w 1968 r. Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Komitet ds. Nagrody wyraził zgodę na tę inicjatywę i od 1969 r. systematycznie przyznawane jest to wyróżnienie.

Nagroda wynosi 12 mln koron szwedzkich (ok. 4,65 mln zł). Jako jedyna jest finansowana z budżetu Banku Szwecji, a nie Fundacji Noblowskiej, jak w pozostałych dziedzinach.

Nobliści z ekonomii w 2025 roku

W 2025 roku Nagrodę Nobla z ekonomii otrzymali Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt.

Mokyr został doceniony za badania nad warunkami trwałego wzrostu gospodarczego poprzez postęp technologiczny, natomiast Aghion i Howitt – za teorię twórczej destrukcji, kluczowej dla zrozumienia długofalowego rozwoju.

Nobel w dziedzinie ekonomii, Mateusz Krymski / PAP

Nagrody Nobla 2026: Lista laureatów

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z medycyny, fizyki, chemii i literatury, a także przyznano Pokojową Nagrodę Nobla.

Nagroda Nobla z medycyny - Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel - do tych naukowców trafiła Nagroda Nobla 2026 w dziedzinie medycyny. Naukowcy zostali uhonorowani za odkrycia dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i badania nad tym, w jaki sposób komórki nerwowe kształtują wspomnienia, uczucia i zachowania w żywym mózgu.

Nagroda Nobla z fizyki - Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała wyróżnienie Belgowi - Francisowi Halzenowi za „kluczowy wkład w powstanie detektora IceCube Neutrino Observatory i odkrycie neutrin wysokich energii pochodzenia astrofizycznego”.

Nagroda Nobla z chemii – laureatami Nagrody Nobla z chemii zostali Francuz Henri B. Kagan i Japończyk Kenso Soai. Naukowców doceniono za „odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej”.

Nagroda Nobla z literatury - laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury została kanadyjska poetka Anne Carson. Otrzyma 12 milionów koron szwedzkich - to ok. 4,7 milionów złotych, a także złoty medal noblowski z wizerunkiem Alfreda Nobla i unikalny, ręcznie kaligrafowany dyplom. Anne Carson została w ubiegłym roku laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Odwiedziła wtedy Warszawę, aby osobiście odebrać to wyróżnienie.

Pokojowa Nagroda Nobla – w 2026 roku uhonorowana została Navanethem „Navi” Pillay, prawniczka i była prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy. Jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy odegrała kluczową rolę w uznaniu gwałtu i przemocy seksualnej za narzędzia ludobójstwa oraz zbrodnie przeciwko ludzkości.