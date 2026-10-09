Przyznano Pokojową Nagrodę Nobla. Znów nie Trump?

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Navanethem „Navi” Pillay, prawniczka i była prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla 2026 „w uznaniu jej działań na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego”. Jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy odegrała kluczową rolę w uznaniu gwałtu i przemocy seksualnej za narzędzia ludobójstwa oraz zbrodnie przeciwko ludzkości.

Pokojowa Nagroda Nobla 2026 przyznana

Noblistką została prawniczka Navanethem „Navi” Pillay. Przyczyniła się do uznania gwałtu i przemocy seksualnej za narzędzia ludobójstwa. Była pierwszą czarnoskórą kobietą, która otworzyła własną praktykę prawniczą w prowincji Natal w RPA, gdzie broniła działaczy walczących z systemem apartheidu. Do niedawna przewodniczyła Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich. Komitet Noblowski podkreślił, że „Navi” Pillay to jedna z wielkich obrończyń międzynarodowych zasad prawnych naszych czasów.

Zaangażowanie Navi Pillay w uniwersalne zasady prawne oraz jej niezachwiany kompas moralny stanowią stały element jej długiej kariery zawodowej. Urodzona w rodzinie pochodzenia indyjskiego (tamilskiego) w czasach apartheidu w Durbanie w Republice Południowej Afryki, Pillay została prawniczką i pionierką w dziedzinie prawa, stawiając czoła głęboko zakorzenionej dyskryminacji strukturalnej, segregacji i wykluczeniu - napisał Komitet Noblowski w uzasadnieniu.

Laureatka mieści wpis w księdze pamiątkowej Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Jaka będzie jego treść? Tego jeszcze nie wiadomo. „Nie spocznę, dopóki nie zobaczę każdego dziecka w szkole” - taki wpis popełniła na przykład laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 2014 roku, Malala Yousafzai. Otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za swoją odwagę i działania na rzecz zapewnienia dziewczętom prawa do edukacji.

Wyk. Mateusz Krymski / PAP

Fot. SALVATORE DI NOLFI / PAP

Święty Graal Donalda Trumpa. „Należy mi się”

Przywódcy Izraela, Kambodży i Pakistanu zadeklarowali, że nominowali do nagrody Donalda Trumpa. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych publicznie zaczął wskazywać na zasadność przyznania mu Pokojowej Nagrodą Nobla co najmniej w 2018 roku, w kontekście rozmów z Koreą Północną. W styczniu 2020 roku mówił otwarcie, że „wielu ludzi” uważa, że powinien dostać Nobla. Potem mówił wielokrotnie, że „zakończył osiem wojen”, nie wspominając jednak, że nie tę, którą obiecał zakończyć w 24 godziny, czyli wojnę w Ukrainie. CNN naliczyła co najmniej 53 takie wypowiedzi.

W zeszłym roku laureatką Pokojowej Nagrody Nobla została wenezuelska opozycjonistka Maria Corina Machado. Donald Trump powiedział, że zadzwoniła do niego i powiedziała mu, że przyjmuje wyróżnienie na jego cześć, bo na nie zasłużył.

Osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości

Pokojowa Nagroda Nobla przyznawana jest od 1901 roku. Zgodnie z testamentem Alfreda Nobla przyznaje ją Norweski Komitet Noblowski - piątka wyłanianych przez parlament, ale niezależnych członków. Zgłoszono 287 kandydatów: 208 osób i 79 organizacji. Nazwy i nazwiska nominowanych, zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, pozostają tajemnicą przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury.

Nagrody Nobla przyznawane są za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. W poniedziałek, 5 października, przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. We wtorek, 6 października, poznaliśmy noblistę z fizyki. W środę, 7 października, poznaliśmy nazwiska laureatów Nagrody Nobla z chemii. W czwartek, 8 października ogłoszona została laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury - kanadyjska poetka Anne Carson - a w poniedziałek, 12 października, przyznana zostanie Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych.