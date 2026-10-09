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Przyznano Pokojową Nagrodę Nobla. Znów nie Trump?

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 października (11:04)

Navanethem „Navi” Pillay, prawniczka i była prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla 2026 „w uznaniu jej działań na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego”. Jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy odegrała kluczową rolę w uznaniu gwałtu i przemocy seksualnej za narzędzia ludobójstwa oraz zbrodnie przeciwko ludzkości.

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Przyznano Pokojową Nagrodę Nobla. Znów nie Trump?
Navanethem Pillay, fot. FABRICE COFFRINI
  • Pokojowa Nagroda Nobla trafiła do „Navi” Pillay - to południowoafrykańska prawniczka i sędzia, która specjalizuje się w międzynarodowym prawie karnym i prawie humanitarnym. Przyczyniła się m.in. do prawnego uznania gwałtu jako formy ludobójstwa. Co napisał Komitet Noblowski w uzasadnieniu? O tym poniżej.
  • Wcześniej na liście potencjalnych laureatów był m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości czy Komitet Ochrony Dziennikarzy. Nadzieje po raz kolejny miał również prezydent USA Donald Trump, który potwarzał, że „zakończył osiem wojen”.
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Pokojowa Nagroda Nobla 2026 przyznana

Noblistką została prawniczka Navanethem „Navi” Pillay. Przyczyniła się do uznania gwałtu i przemocy seksualnej za narzędzia ludobójstwa. Była pierwszą czarnoskórą kobietą, która otworzyła własną praktykę prawniczą w prowincji Natal w RPA, gdzie broniła działaczy walczących z systemem apartheidu. Do niedawna przewodniczyła Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich. Komitet Noblowski podkreślił, że „Navi” Pillay to jedna z wielkich obrończyń międzynarodowych zasad prawnych naszych czasów.

Zaangażowanie Navi Pillay w uniwersalne zasady prawne oraz jej niezachwiany kompas moralny stanowią stały element jej długiej kariery zawodowej. Urodzona w rodzinie pochodzenia indyjskiego (tamilskiego) w czasach apartheidu w Durbanie w Republice Południowej Afryki, Pillay została prawniczką i pionierką w dziedzinie prawa, stawiając czoła głęboko zakorzenionej dyskryminacji strukturalnej, segregacji i wykluczeniu - napisał Komitet Noblowski w uzasadnieniu.

Laureatka mieści wpis w księdze pamiątkowej Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Jaka będzie jego treść? Tego jeszcze nie wiadomo. „Nie spocznę, dopóki nie zobaczę każdego dziecka w szkole” - taki wpis popełniła na przykład laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 2014 roku, Malala Yousafzai. Otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za swoją odwagę i działania na rzecz zapewnienia dziewczętom prawa do edukacji.

Święty Graal Donalda Trumpa. „Należy mi się”

Przywódcy Izraela, Kambodży i Pakistanu zadeklarowali, że nominowali do nagrody Donalda Trumpa. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych publicznie zaczął wskazywać na zasadność przyznania mu Pokojowej Nagrodą Nobla co najmniej w 2018 roku, w kontekście rozmów z Koreą Północną. W styczniu 2020 roku mówił otwarcie, że „wielu ludzi” uważa, że powinien dostać Nobla. Potem mówił wielokrotnie, że „zakończył osiem wojen”, nie wspominając jednak, że nie tę, którą obiecał zakończyć w 24 godziny, czyli wojnę w Ukrainie. CNN naliczyła co najmniej 53 takie wypowiedzi.

W zeszłym roku laureatką Pokojowej Nagrody Nobla została wenezuelska opozycjonistka Maria Corina Machado. Donald Trump powiedział, że zadzwoniła do niego i powiedziała mu, że przyjmuje wyróżnienie na jego cześć, bo na nie zasłużył.

Osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości

Pokojowa Nagroda Nobla przyznawana jest od 1901 roku. Zgodnie z testamentem Alfreda Nobla przyznaje ją Norweski Komitet Noblowski - piątka wyłanianych przez parlament, ale niezależnych członków. Zgłoszono 287 kandydatów: 208 osób i 79 organizacji. Nazwy i nazwiska nominowanych, zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, pozostają tajemnicą przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury.

Nagrody Nobla przyznawane są za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. W poniedziałek, 5 października, przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. We wtorek, 6 października, poznaliśmy noblistę z fizyki. W środę, 7 października, poznaliśmy nazwiska laureatów Nagrody Nobla z chemii. W czwartek, 8 października ogłoszona została laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury - kanadyjska poetka Anne Carson - a w poniedziałek, 12 października, przyznana zostanie Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych.


Źródło: RMF24
Tagi: Pokojowa Nagroda Nobla

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