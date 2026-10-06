Przyznano Nagrodę Nobla z fizyki. Oto laureat

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Poznaliśmy laureata kolejnego Nobla - tym razem w dziedzinie fizyki. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała wyróżnienie Belgowi - Francisowi Halzenowi „kluczowy wkład w powstanie detektora IceCube Neutrino Observatory i odkrycie neutrin wysokich energii pochodzenia astrofizycznego”.

Nagroda Nobla z fizyki przyznawana jest od 1901 roku

Nagroda Nobla z fizyki przyznawana jest od 1901 roku / Shutterstock

Laureat urodził się w 1944 roku. Obecnie pracuje na University of Wisconsin, Madison, w USA.

Nagrodę Nobla przyznano w tym roku za obserwację niezwykle przenikliwych cząstek, neutrin, które docierają do nas z przestrzeni kosmicznej. A konkretnie za decydujący wkład w budowę obserwatorium, które mogło je wykrywać. Mowa o IceCube na Antarktydzie. To właśnie tam w jednym z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi, działa unikalny teleskop neutrinowy, który pozwala śledzić niezwykle trudne do wykrycia cząstki elementarne, zwane neutrinami.

Dzięki tej instalacji badacze zbliżają się do rozwiązania jednej z największych zagadek astrofizyki: gdzie powstają najpotężniejsze promienie kosmiczne i jakie procesy rządzą najbardziej ekstremalnymi zjawiskami we Wszechświecie?

Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki, oprócz prestiżu, wiąże się także z gratyfikacją finansową – w tym roku to aż 12 milionów koron szwedzkich.

Nobel jeszcze cenniejszy. Laureaci dostaną rekordową kwotę Laureaci tegorocznych Nagród Nobla otrzymają wyższe nagrody pieniężne. Szwedzka Fundacja Noblowska ogłosiła, że w tym roku każda z sześciu kategorii zostanie wyróżniona kwotą aż 12 milionów koron szwedzkich, czyli około 4,6 mln złotych. To wzrost o…

Nagroda Nobla z fizyki przyznawana jest od 1901 roku za przełomowe odkrycia i badania, które zmieniają nasze rozumienie świata. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się takie sławy jak Albert Einstein, Niels Bohr czy Maria Skłodowska-Curie.

W ubiegłym roku Nobla z fizyki otrzymali: John Clarke, Michel H. Devoret i John M. Martinis. Doceniono ich za przełomowe odkrycia dotyczące makroskopowego tunelowania kwantowego oraz kwantyzacji energii w obwodach elektrycznych.

Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosiła laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Tegoroczni wyróżnieni to John Clarke, Michel H. Devoret i John M. Martinis. Doceniono ich za przełomowe odkrycia dotyczące makroskopowego tunelowania kwantowego…

Trwa tydzień noblowski

W poniedziałek poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla z medycyny. Otrzymali ją Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Zostali wyróżnieni za odkrycia dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i badania nad tym, w jaki sposób komórki nerwowe kształtują wspomnienia, uczucia i zachowania w żywym mózgu.

Jutro poznamy laureatów Nobla z chemii. Z kolei Literacka Nagroda Nobla zostanie przyznana w czwartek 8 października. Wówczas nowa sekretarzyni Akademii Szwedzkiej Ingrid Carlberg po raz pierwszy w tej roli ogłosi nazwisko pisarza, poety lub dramaturga w Sali Giełdy na sztokholmskim starym mieście.

Pokojowa Nagroda Nobla, zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, zostanie przyznana w stolicy Norwegii, Oslo. W tym roku nastąpi to w piątek 9 października.

Ostatnią dziedziną, w której ogłoszony zostanie laureat Nagrody Nobla, to nauki ekonomiczne. Uczyni to w poniedziałek 12 października komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk.

