Przyznano Nagrodę Nobla z fizyki. Oto laureat

Laureat urodził się w 1944 roku. Obecnie pracuje na University of Wisconsin, Madison, w USA.
Nagrodę Nobla przyznano w tym roku za obserwację niezwykle przenikliwych cząstek, neutrin, które docierają do nas z przestrzeni kosmicznej. A konkretnie za decydujący wkład w budowę obserwatorium, które mogło je wykrywać. Mowa o IceCube na Antarktydzie. To właśnie tam w jednym z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi, działa unikalny teleskop neutrinowy, który pozwala śledzić niezwykle trudne do wykrycia cząstki elementarne, zwane neutrinami.
Dzięki tej instalacji badacze zbliżają się do rozwiązania jednej z największych zagadek astrofizyki: gdzie powstają najpotężniejsze promienie kosmiczne i jakie procesy rządzą najbardziej ekstremalnymi zjawiskami we Wszechświecie?
Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki, oprócz prestiżu, wiąże się także z gratyfikacją finansową – w tym roku to aż 12 milionów koron szwedzkich.
Nagroda Nobla z fizyki przyznawana jest od 1901 roku za przełomowe odkrycia i badania, które zmieniają nasze rozumienie świata. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się takie sławy jak Albert Einstein, Niels Bohr czy Maria Skłodowska-Curie.
W ubiegłym roku Nobla z fizyki otrzymali: John Clarke, Michel H. Devoret i John M. Martinis. Doceniono ich za przełomowe odkrycia dotyczące makroskopowego tunelowania kwantowego oraz kwantyzacji energii w obwodach elektrycznych.
Trwa tydzień noblowski
W poniedziałek poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla z medycyny. Otrzymali ją Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Zostali wyróżnieni za odkrycia dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i badania nad tym, w jaki sposób komórki nerwowe kształtują wspomnienia, uczucia i zachowania w żywym mózgu.
Jutro poznamy laureatów Nobla z chemii. Z kolei Literacka Nagroda Nobla zostanie przyznana w czwartek 8 października. Wówczas nowa sekretarzyni Akademii Szwedzkiej Ingrid Carlberg po raz pierwszy w tej roli ogłosi nazwisko pisarza, poety lub dramaturga w Sali Giełdy na sztokholmskim starym mieście.
Pokojowa Nagroda Nobla, zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, zostanie przyznana w stolicy Norwegii, Oslo. W tym roku nastąpi to w piątek 9 października.
Ostatnią dziedziną, w której ogłoszony zostanie laureat Nagrody Nobla, to nauki ekonomiczne. Uczyni to w poniedziałek 12 października komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk.