Oddziały bojowe dżihadystycznej organizacji Boko Haram przeprowadziły udany atak na 2 bazy wojskowe na północy kraju. Zdołały przejąć międzynarodową bazę w mieście Baga, gdzie stacjonowały grupy z Nigerii, Nigru, Czadu i Kamerunu oraz bazę-port Mille 3.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Grupa islamistów, która zaatakowała bazę w Badze, wyparła stamtąd międzynarodowe siły wojskowe. Baza ta już po raz drugi wpadła w ręce islamistów. W styczniu 2015 r. żołnierze Boko Haram kontrowali z niej przez kilka miesięcy cały obszar wokół miasta Baga.



Łupem dżihadystów padła w czwartek również położona 5 km od Bagi - nad jeziorem Czad - baza marynarki wojennej "Mille 3". Jej załoga wycofała się i schroniła w lepiej wyposażonej bazie "Fish Dam". Jest ona również zlokalizowana na brzegu Jeziora Czad.



Dżihadyści przejęli w obu bazach ciężarówki wojskowe, amunicję oraz wyrzutnie rakietowe, po czym wycofali się z nich. Po początkowych próbach zdobycia bazy "Fish Dam" bojowcy Boko Haram ostatecznie skierowali się na północ - podaje agencja AFP. Przypomina, że ataki na nigeryjskie bazy wojskowe uległy nasileniu w ostatnim okresie.



Ocenia się, że w atakach przeprowadzonych w listopadzie przez islamistów na północnym wschodzie Nigerii zginęło już kilkuset żołnierzy. Tylko w listopadzie służby bezpieczeństwa mówiły o stu zabitych. Obecny bilans jest prawdopodobnie znacznie wyższy.



Rzecznik nigeryjskich sił zbrojnych Sani Usman potwierdził w czwartek wieczorem, że walki rozpoczęły się w środę wieczorek ok. 19:00 i trwały do godz. 18:00 w czwartek. Powiedział też, że trwa pościg za bojówkami Boko Haram.



Mieszkańcy ponad milionowego miasta Maiduguri, stolicy stanu Borno w północno-wschodniej Nigerii potwierdzali w rozmowach z korespondentem agencji Reutera, że widzieli co najmniej sześć rządowych myśliwców operujących na tym obszarze.



Nigeria jest od 2009 r. targana terrorystyczną działalnością organizacji Boko Haram, która doprowadziła do śmierci ponad 27 tys. osób, a 1,8 mln ludzi zmusiła do opuszczenia miejsc zamieszkania.



Chociaż nigeryjski rząd twierdzi, że od końca 2015 roku Boko Haram zostało w większości pokonane, dżihadyści wciąż są w stanie atakować w mieście Maiduguri i wokół niego, a także na większości obszaru północno-wschodniej Nigerii - wskazuje Reuters.



Założone w 2002 roku ugrupowanie Boko Haram początkowo stawiało sobie za cel walkę z zachodnią edukacją i europejskim stylem życia. W 2009 roku organizacja rozpoczęła akcję zbrojną na rzecz przekształcenia Nigerii - lub przynajmniej jej części - w muzułmańskie państwo wyznaniowe, w którym obowiązywałoby prawo szariatu.



