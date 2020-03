​W Chinach mniejszość muzułmańska jest zmuszana do pracy w fatalnych warunkach na rzecz 83 marek znanych na całym świecie - wynika z raportu think tanku Australijskiego Instytutu Polityki Strategicznej (ASPI). Ludzie pracują w fabrykach z dala od domu, a następnie są przymuszani do nauki mandaryńskiego i "szkoleń ideologicznych".

