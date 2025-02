Reuters podkreśla, że kolizje z udziałem okrętów amerykańskiej marynarki wojennej są bardzo rzadkie. W 2017 roku dwie takie jednostki uczestniczyły w zderzeniach w regionie Azji i Pacyfiku. Wypadki, w których zginęło 17 marynarzy, wzbudziły wątpliwości co do jakości przeszkolenia i doprowadziły do usunięcia ze stanowisk kilku oficerów.

Lotniskowiec Harry S. Truman, który wszedł do służby w 1998 roku, ma 333 metry długości i z liczącą 5 tys. członków załogą przypomina "miasto na wodzie". Na pokładzie o powierzchni 4,5 akra (18 200 metrów kwadratowych) bazuje 90 samolotów.

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych posiada obecnie 11 lotniskowców. Ewentualne wykluczenie jednego z nich z powodu konieczności napraw byłoby dla niej obciążeniem - oceniła agencja Reutera.