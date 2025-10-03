Co piąty senior w Niemczech dysponuje dochodem netto nieprzekraczającym 1400 euro miesięcznie. Mediana dochodu osób powyżej 65. roku życia wynosi 1990 euro - to o ok. 310 euro mniej od wskaźnika dla całego społeczeństwa. Jednocześnie rośnie liczba emerytów korzystających z pomocy socjalnej. Eksperci ostrzegają, że system emerytalny w Niemczech czeka trudna przyszłość ze względu na starzejące się społeczeństwo.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mediana dochodu netto niemieckich emerytów (65 plus) wynosi 1990 euro. To o 310 euro mniej niż mediana ogółu społeczeństwa (2300 euro).

20 proc. seniorów otrzymuje poniżej 1400 euro netto miesięcznie.

Między 2021 a 2024 rokiem mediana emerytur wzrosła o 9 proc., podczas gdy dochody całego społeczeństwa o 11 proc.

Kobiety emerytki mają świadczenia średnio o 25,8 proc. niższe od mężczyzn (1720 euro w porównaniu do 2320 euro brutto).

Na koniec 2024 r. 739 tys. emerytów pobiera podstawowy zasiłek socjalny ( wzrost o 7,1 proc. r/r oraz o 31 proc. w ciągu 4 lat).

Wiek emerytalny w Niemczech jest stopniowo podnoszony z 65 do 67 lat. W grudniu 2024 wynosił już 66 lat.

Sytuacja finansowa niemieckich emerytów - najnowsze dane

Najnowsze dane Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden obalają powszechny mit o zamożności niemieckich emerytów. Zgodnie z badaniem EU-SILC obejmującym 16,3 miliona Niemców pobierających emerytury lub renty, aż 20 proc. osób powyżej 65. roku życia musi utrzymać się za kwotę nieprzekraczającą 1400 euro netto miesięcznie. Kolejne 20 proc. seniorów ma do dyspozycji od 1400 do 1790 euro. Najzamożniejsi stanowiący również 20 proc. tej grupy, otrzymują ponad 2870 euro miesięcznie. Mediana dochodu netto wynosi 1990 euro - to o ok. 310 euro mniej niż mediana całego niemieckiego społeczeństwa, która wynosi około 2300 euro miesięcznie.

W ostatnich latach liczba emerytów i ich dochody systematycznie wzrastały. W 2021 roku mediana wynosiła 1820 euro, co oznacza wzrost o 9 proc. w ciągu trzech lat. Jednak w tym samym okresie dochody całego społeczeństwa wzrosły jeszcze szybciej - o 11 proc.

Emerytury kobiet i mężczyzn: znacząca luka emerytalna

Dane ujawniają poważne różnice między świadczeniami pobieranymi przez kobiety i mężczyzn. Kobiety powyżej 65. roku życia otrzymują średnio 1720 euro brutto emerytury miesięcznie, tymczasem mężczyźni - 2320 euro. Oznacza to, że kobiety mają emerytury średnio o 25,8 proc. niższe. Główną przyczyną tej różnicy jest niższa aktywność zawodowa kobiet w okresie aktywności zawodowej - wynika z raportu.

Po wykluczeniu rent rodzinnych różnica w wysokości emerytur wzrasta do 36,9 proc. Choć ta rozbieżność w ostatnich latach nieznacznie maleje, pozostaje jednym z największych wyzwań niemieckiego systemu emerytalnego.

Rośnie liczba osób korzystających z pomocy socjalnej

Aż 92 proc. dochodów emeryckich gospodarstw domowych pochodzi ze świadczeń emerytalnych i rent. Dochody z majątku stanowią 5 proc., z pracy zarobkowej 2 proc., a zasiłki socjalne - 1 proc. Coraz więcej seniorów zmuszonych jest jednak korzystać z państwowej pomocy. Pod koniec 2024 roku podstawowy zasiłek socjalny pobierało już 739 tys. osób w wieku emerytalnym, co oznacza wzrost o 7,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i aż o 31 proc. w ciągu czterech lat. Wzrost liczby beneficjentów związany jest także ze wzrostem liczby uprawnionych obywateli Ukrainy.

Wiek emerytalny i przyszłość systemu

Wiek emerytalny w Niemczech jest stopniowo podnoszony z 65 do 67 lat. W grudniu 2024 roku wynosił już 66 lat. Zdaniem ekspertów, w obliczu starzejącego się społeczeństwa utrzymanie obecnego systemu emerytalnego będzie coraz większym wyzwaniem.

Niemiecki system emerytalny, choć uważany za jeden z najsprawniejszych w Europie, coraz częściej mierzy się z wyzwaniami demograficznymi i ekonomicznymi. Coraz większa liczba osób starszych i rosnąca średnia długość życia wywierają presję na system. Podobne problemy dotykają także inne kraje Unii Europejskiej, jednak w Niemczech - największej gospodarce UE - ich skala jest szczególnie widoczna. O sprawie informuje portal money.pl.