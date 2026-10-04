Niemcy wzmacniają Ukrainę. „Dziś przywiozłem konkretną pomoc”

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Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił w Kijowie nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ponad 1 mld euro. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na wspólną produkcję dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przybył w niedzielę z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, gdzie oświadczył, że jego przyjazd jest gestem wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę.

Dziś przywiozłem konkretną pomoc, kolejny pakiet pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro. Przeznaczamy te środki na wspólną produkcję dronów do zwalczania dronów z napędem odrzutowym. W ostatnich tygodniach udało się osiągnąć w tej dziedzinie znaczący przełom technologiczny i teraz szybko uruchamiamy ich produkcję seryjną - powiedział szef niemieckiego rządu na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Dodał, że Niemcy będą też dostarczać Ukrainie broń dalekiego zasięgu, drony bojowe i sprzęt satelitarny, aby strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie.

Polityk zapowiedział jednocześnie, że Berlin przed zimą udzieli Ukrainie pomocy w sektorze energetycznym o wartości około 350 mln euro; środki te zostaną przeznaczone na generatory prądotwórcze, stacje transformatorowe i zestawy naprawcze służące do odbudowy uszkodzonej infrastruktury.

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Prezydent Ukrainy o zwalczaniu dronów

Wołodymyr Zełenski oświadczył, że już w drugiej połowie października powinny pojawić się wyniki prac nad zwalczaniem dronów z napędem odrzutowym za pomocą małych rakiet. W następnej kolejności są małe rakiety, program małych rakiet. (...) Najpewniej zobaczymy rezultaty w tym miesiącu. Pod koniec, w drugiej połowie tego miesiąca - powiedział.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że masowa produkcja będzie zależała od tego, jakie będą rezultaty. A jeśli będą rezultaty, to od razu będziemy mogli osiągnąć odpowiednią skalę produkcji - dodał.

Poinformował również, że obecnie trwają prace nad tym, aby myśliwce wielozadaniowe F-16 wykorzystywały 5-6 tys. pocisków kalibru 20 mm na dobę. Wczoraj kontaktowaliśmy się (w tej sprawie) ze stroną polską, z premierem. Jutro będziemy również rozmawiać z Donaldem (Tuskiem), z Emmanuelem (Macronem) - zaznaczył.

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Alarm powietrzny w czasie wizyty kanclerza Niemiec

W czasie, gdy media informowały o przyjeździe Friedricha Merza do Kijowa, w stolicy Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Do godzin popołudniowych syreny ostrzegające przed atakiem rosyjskich dronów wyły jeszcze cztery razy.

Podczas wizyty kanclerza Niemiec Rosjanie zaatakowali dronem Most Północny nad Dnieprem, położony około pięciu kilometrów w linii prostej od siedziby prezydenta Ukrainy. Dwie osoby zostały w tym ataku ranne.

Na późniejszej konferencji prasowej szef niemieckiego rządu zaapelował do Władimira Putina o zakończenie wojny. Dziś rano, w spokojną niedzielę, w Kijowie rozległa się syrena alarmowa. Mogę stąd tylko jeszcze raz powtórzyć: panie Putin, proszę zakończyć tę bezsensowną wojnę - powiedział. Jesteśmy gotowi do rozmów, jesteśmy gotowi rozmawiać o zakończeniu tej wojny. Ale te barbarzyńskie ataki na ludność cywilną Ukrainy muszą się skończyć - podkreślił.