Pięć zdjęć z Kijowa, jedno przesłanie: Zostajemy

„Zostajemy”
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej zaapelowało wczoraj do dyplomatów, członków misji dyplomatycznych oraz obcokrajowców, aby opuścili Kijów. W komunikacie rosyjskie MSZ ostrzegło, że Moskwa będzie dalej przeprowadzać systematyczne ataki na „cele wojskowe” w Kijowie i w innych ukraińskich miastach.
Dzisiaj na ostrzeżenie Rosji zareagowała stanowczo Katarina Mathernova, słowacka dyplomatka i prawniczka, która od września 2023 roku pełni funkcję ambasadora Unii Europejskiej w Ukrainie.
Rosja ma wiadomość dla zagranicznych dyplomatów w Kijowie: wyjedźcie albo zaryzykujecie swoje życie. Nasza odpowiedź: Zostajemy. Delegacja UE zostaje. Groźby wobec nas nie powstrzymają wsparcia Europy dla Ukrainy. One jedynie przypominają nam, dlaczego to wsparcie ma znaczenie! - napisała Katarina Mathernova.
Wspomniane propagandowo „cele wojskowe” to tak naprawdę cele cywilne. Tylko w ostatnich kilku dniach to między innymi Most Południowy, Most Północny, szkoła, placówka medyczna, budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i zamieszkałe bloki. Ataki powietrzne Rosji, która używa m.in. dronów odrzutowych Shahed, dronów Gerbera czy pocisków Banderol, mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko nazwał „rozszarpywaniem Kijowa”.
Niedziela, 4 października, to kolejny dzień, któremu w Kijowie towarzyszy nieustanny dźwięk syren alarmowych. Dziś o poranku Rosja znów zaatakowała Most Północny. W momencie uderzenia drona dwiema jezdniami jechało kilkanaście samochodów. Trwa akcja służb. Do ataku na przeprawę łączącą brzegi Dniepru doszło podczas wizyty kanclerza Niemiec Friedricha Merza.