Pięć zdjęć z Kijowa, jedno przesłanie: Zostajemy

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Im wyżej Rosja podnosi stawkę gróźb, tym mocniej po stronie Zachodu zakotwicza się decyzja, by nie ustąpić ani o krok. Obrazuje to dzisiejszy wpis ambasadorki Unii Europejskiej w Ukrainie. „Rosja ma wiadomość dla zagranicznych dyplomatów w Kijowie: wyjedźcie albo zaryzykujecie swoje życie. Nasza odpowiedź: Zostajemy. Delegacja UE zostaje (...)” - ogłosiła Katarína Mathernová, w obliczu ostatnich rosyjskich uderzeń w obiekty cywilne.

Mężczyzna ucieka po drabinie z budynku Narodowej Akademii Nauk w Kijowie w Ukrainie, który stanął w płomieniach po uderzeniu rosyjskiego drona; 28 września 2026, fot. Volodymyr Tarasov

Mężczyzna ucieka po drabinie z budynku Narodowej Akademii Nauk w Kijowie w Ukrainie, który stanął w płomieniach po uderzeniu rosyjskiego drona; 28 września 2026, fot. Volodymyr Tarasov / PAP

„Zostajemy”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej zaapelowało wczoraj do dyplomatów, członków misji dyplomatycznych oraz obcokrajowców, aby opuścili Kijów. W komunikacie rosyjskie MSZ ostrzegło, że Moskwa będzie dalej przeprowadzać systematyczne ataki na „cele wojskowe” w Kijowie i w innych ukraińskich miastach.

Dzisiaj na ostrzeżenie Rosji zareagowała stanowczo Katarina Mathernova, słowacka dyplomatka i prawniczka, która od września 2023 roku pełni funkcję ambasadora Unii Europejskiej w Ukrainie.

Rosja ma wiadomość dla zagranicznych dyplomatów w Kijowie: wyjedźcie albo zaryzykujecie swoje życie. Nasza odpowiedź: Zostajemy. Delegacja UE zostaje. Groźby wobec nas nie powstrzymają wsparcia Europy dla Ukrainy. One jedynie przypominają nam, dlaczego to wsparcie ma znaczenie! - napisała Katarina Mathernova.

Wspomniane propagandowo „cele wojskowe” to tak naprawdę cele cywilne. Tylko w ostatnich kilku dniach to między innymi Most Południowy, Most Północny, szkoła, placówka medyczna, budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i zamieszkałe bloki. Ataki powietrzne Rosji, która używa m.in. dronów odrzutowych Shahed, dronów Gerbera czy pocisków Banderol, mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko nazwał „rozszarpywaniem Kijowa”.

Niedziela, 4 października, to kolejny dzień, któremu w Kijowie towarzyszy nieustanny dźwięk syren alarmowych. Dziś o poranku Rosja znów zaatakowała Most Północny. W momencie uderzenia drona dwiema jezdniami jechało kilkanaście samochodów. Trwa akcja służb. Do ataku na przeprawę łączącą brzegi Dniepru doszło podczas wizyty kanclerza Niemiec Friedricha Merza.

28 września 2026 - ludzie wyskakują z okien budynku Narodowej Akademii Nauk Ukrainy po ataku Rosji, fot. Pawło Petrow, rzecznik Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Kijowie / materiały udostępnione

Fot. Pawło Petrow, rzecznik Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Kijowie / materiały udostępnione

Most Północny po uderzeniu Rosji, fot. Pawło Petrow, rzecznik Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Kijowie / materiały udostępnione