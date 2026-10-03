Rosja wzywa do opuszczenia Kijowa i zapowiada potężne ataki

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Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej ponownie apeluje do dyplomatów i cudzoziemców o opuszczenie Kijowa, a także ostrzega przed pozostawaniem w Ukrainie i podróżami do tego kraju. Moskwa jednocześnie zapowiada kolejne zakrojone na szeroką skalę uderzenia na ukraińskie miasta.

Gęsty dym nad Kijowem po jednym z rosyjskich ataków, zdjęcie z 28 września 2026 r. (fot. Yevhen Kotenko / PAP/UKRINFORM)

Gęsty dym nad Kijowem po jednym z rosyjskich ataków, zdjęcie z 28 września 2026 r. (fot. Yevhen Kotenko / PAP/UKRINFORM) / -

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych opublikowało w sobotę komunikat, w którym zaapelowało do cudzoziemców, w tym członków misji dyplomatycznych, o opuszczenie Ukrainy, a w szczególności Kijowa. Ostrzeżono również przed podróżami do naszych wschodnich sąsiadów.

Resort dyplomacji w Moskwie zapowiedział kolejne „systematyczne i nieprzerwane” uderzenia na „cele wojskowe” w Kijowie oraz innych ukraińskich miastach, co ma być odpowiedzią na rzekome ataki sił ukraińskich na ludność cywilną i infrastrukturę Rosji.

Agencja AFP przypomniała, że podobny apel rosyjskie MSZ wystosowało już pod koniec maja. Wówczas 50 państw, w oświadczeniu wydanym pod egidą ONZ, określiło go mianem „groźby”. Zachodnie placówki dyplomatyczne pozostały jednak w Kijowie.

MSZ Rosji w sobotnim komunikacie pisze, że nie wszystkie placówki dyplomatyczne zastosowały się do majowych ostrzeżeń, a „niektóre osoby świadomie narażają się na śmiertelne niebezpieczeństwo”. „Szereg zagranicznych ambasad nadal działa w Kijowie, a zagraniczni przedstawiciele wciąż odwiedzają Ukrainę” - czytamy w oświadczeniu.

„Odpowiedzialność za wszelkie możliwe negatywne konsekwencje spoczywa w całości na osobach, które zdecydują się zignorować to ostrzeżenie” - podkreślono.

Rosja zaostrza kurs. „Ukraina musi za to zapłacić” Rosja domaga się całkowitego wstrzymania dostaw sprzętu wojskowego, amunicji i paliwa dla Ukrainy drogą morską - ogłosił w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow cytowany przez agencję Tass. „Kontynuujemy specjalną operację wojskową” - powiedział.

MSZ Ukrainy dementuje medialne doniesienia

Ukraińskie MSZ zaprzeczyło w piątek doniesieniom brytyjskiego dziennika „The Guardian”, jakoby zachodnie ambasady w Kijowie przygotowywały się do ewentualnego przeniesienia do Lwowa lub Polski w razie zagrożenia dla ich siedzib.

„Jeśli jakieś misje dyplomatyczne zamierzają się gdzieś przenieść, informują nas o tym zgodnie z przyjętymi procedurami. (…) Do piątkowego wieczoru nie wpłynęły żadne tego rodzaju zgłoszenia ani powiadomienia od zagranicznego korpusu dyplomatycznego” – przekazała ukraińska dyplomacja w komentarzu dla mediów.

Putin miał wydać rozkaz. „Powiedział, że teraz nie ma żadnych zasad” Wołodymyr Zełenski oskarżył Władimira Putina o wydanie rozkazu odrzucenia zasad prowadzenia wojny. Według prezydenta Ukrainy decyzja Kremla miała doprowadzić do nasilenia rosyjskich ataków na cele cywilne, w tym szkoły, obiekty medyczne i…

Ataki na mosty i obawy przed zimą

W ostatnich tygodniach Rosjanie regularnie przeprowadzają zmasowane ataki powietrzne na Kijów, praktycznie codziennie dochodzi do uderzeń dronów. Ukraina jednocześnie zmaga się z niedoborem amunicji do systemów obrony powietrznej.

W sobotę rano Rosja zaatakowała Most Północny w Kijowie. Dzień wcześniej rosyjskie drony uderzyły w Most Południowy, którym przebiega jedna z trzech linii kijowskiego metra.

Media oceniają, że rosyjska kampania ataków na Kijów oraz cele infrastrukturalne i przemysł metalurgiczny w całym kraju budzi obawy przed zbliżającą się zimą.