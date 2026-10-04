Rosyjski pocisk uderzył w most pełen samochodów. Jest nagranie z Kijowa

RMF24

Rosja rozszerzyła skalę ataków rakietowych na Kijów. W niedzielę pocisk znów uderzył w Most Północny w stolicy Ukrainy. Do ataku doszło w dniu wizyty w tym mieście kanclerza Niemiec Friedricha Merza.

Do kolejnego już ataku na przeprawy łączące brzegi Dniepru w Kijowie doszło podczas wizyty kanclerza Niemiec Friedricha Merza w tym mieście.

„Trafienie w jezdnię na Moście Północnym. Służby ratunkowe jadą na miejsce” – napisał mer Kijowa Witalij Kliczko w komunikatorze Telegram.

Mer nie poinformował o ewentualnych ofiarach śmiertelnych ani rannych, jednak na nagraniach wideo opublikowanych w serwisach społecznościowych widać, że w momencie uderzenia drona dwiema jezdniami jechało kilkanaście samochodów.

Rosja atakuje mosty w Kijowie

Do poprzedniego ataku na Most Północny doszło w sobotę rano. Uszkodzona została wtedy nawierzchnia i trolejbusowa sieć trakcyjna.

W piątek rosyjskie drony uderzyły w Most Południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra. Atak ten zmusił władze do zamknięcia ruchu w obu kierunkach oraz ograniczenia ruchu na Moście Patona oraz na Moście Metro, przez który biegnie jedna z linii kijowskiego metra. Do nalotu na Most Południowy doszło zaledwie dzień po rosyjskim uderzeniu w ten sam obiekt.

Pięć zdjęć z Kijowa, jedno przesłanie: Zostajemy Im wyżej Rosja podnosi stawkę gróźb, tym mocniej po stronie Zachodu zakotwicza się decyzja, by nie ustąpić ani o krok. Ukazuje to dzisiejszy wpis ambasadorki Unii Europejskiej w Ukrainie. „Rosja ma wiadomość dla zagranicznych dyplomatów w Kijowie:…

Wcześniej w niedzielę do Kijowa przybył z niezapowiedzianą wizytą kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Oświadczył on, że jego przyjazd jest gestem wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę.