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Rosyjski pocisk uderzył w most pełen samochodów. Jest nagranie z Kijowa

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 października (10:55) Aktualizacja: Dzisiaj, 4 października (11:55)

Rosja rozszerzyła skalę ataków rakietowych na Kijów. W niedzielę pocisk znów uderzył w Most Północny w stolicy Ukrainy. Do ataku doszło w dniu wizyty w tym mieście kanclerza Niemiec Friedricha Merza.

Rosyjski pocisk uderzył w most pełen samochodów. Jest nagranie z Kijowa
Most Północny w Kijowie, fot. SERGEI SUPINSKY /AFP/East News

Do kolejnego już ataku na przeprawy łączące brzegi Dniepru w Kijowie doszło podczas wizyty kanclerza Niemiec Friedricha Merza w tym mieście.

„Trafienie w jezdnię na Moście Północnym. Służby ratunkowe jadą na miejsce” – napisał mer Kijowa Witalij Kliczko w komunikatorze Telegram.

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Mer nie poinformował o ewentualnych ofiarach śmiertelnych ani rannych, jednak na nagraniach wideo opublikowanych w serwisach społecznościowych widać, że w momencie uderzenia drona dwiema jezdniami jechało kilkanaście samochodów.

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Rosja atakuje mosty w Kijowie

Do poprzedniego ataku na Most Północny doszło w sobotę rano. Uszkodzona została wtedy nawierzchnia i trolejbusowa sieć trakcyjna.

W piątek rosyjskie drony uderzyły w Most Południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra. Atak ten zmusił władze do zamknięcia ruchu w obu kierunkach oraz ograniczenia ruchu na Moście Patona oraz na Moście Metro, przez który biegnie jedna z linii kijowskiego metra. Do nalotu na Most Południowy doszło zaledwie dzień po rosyjskim uderzeniu w ten sam obiekt.

Wcześniej w niedzielę do Kijowa przybył z niezapowiedzianą wizytą kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Oświadczył on, że jego przyjazd jest gestem wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojna w Ukrainie Kijów
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